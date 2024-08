Франция и Канада призоваха гражданите си да напуснат Близкия изток

Ф ранция призова своите граждани да напуснат Ливан "възможно най-скоро" поради опасенията от ескалация на конфликта в Близкия изток, предаде Франс прес.

"В контекста на силно нестабилна ситуация в областта на сигурността отново обръщаме внимание на френските граждани, особено на тези, които преминават през Ливан, че все още има директни търговски полети с междинно кацане във Франция, и ги приканваме да вземат мерки сега, за да напуснат страната възможно най-скоро", казват от френското външно министерство.

Смята се, че в Ливан живеят повече от 23 000 френски граждани, включително 21 500, регистрирани в консулските списъци. Всяко лято през Ливан преминават голям брой хора с двойно гражданство.

"Хизбула" с ракетни удари по Северен Израел

Според дипломатически източник, цитиран от Франс прес, в края на юли около 10 000 френски граждани са се намирали в Ливан. Новата препоръка беше отправена, след като в събота авиокомпаниите Еър Франс и Трансавиа Франс решиха да удължат отмяната на полетите си до Бейрут поне до 6 август "поради ситуацията със сигурността".

Вчера Вашингтон и Лондон препоръчаха на своите граждани да напуснат страната. Швеция от своя страна обяви временно закриването на посолството си в Бейрут и призова гражданите си да напуснат Ливан.

Опасения за възможна военна ескалация в Близкия изток се появиха, след като Иран и неговите съюзници засилиха заплахите си срещу Израел, отбелязва Франс прес. Техеран, палестинската ислямистка групировка "Хамас" и ливанската "Хизбула" обвиниха Израел за смъртта на лидера на палестинското ислямистко движение Исмаил Хания, убит в Техеран тази седмица. Той беше ликвидиран само няколко часа след като във вторник вечерта близо до Бейрут беше убит военният ръководител на ливанското движение Фуад Шукр. Израел е обвиняван и за двете нападения.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че страната му има "много високо ниво" на готовност за всякакви сценарии, "както отбранително, така и нападателни".

