Байдън: Имаме убедителна победа, Тръмп: Не бързай

К андидат-президентът на Демократическата партия Джо Байдън, който е на прага на победа в изборната битка над своя съперник - президента Доналд Тръмп, се обърна към американците с призив да запазят спокойствие и да проявят търпение след напрегната предизборна борба и отново изрази увереност, че ще спечели президентските избори, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

"Цифрите показват, че ние сме удържали ясна и убедителна победа", подчерта Байдън,

като посочи и последните щати, където битката все още не е приключила - Пенсилвания, Джорджия, Аризона и Невада, но където броят на гласувалите за тандема на демократите все повече и необратимо расте.

The numbers tell us a clear and convincing story: We're going to win this race. — Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020

Байдън отбеляза, че неговият тандем заедно с кандидатката за вицепрезидент Камала Харис е събрал най-големия досега брой гласове - 74 млн.

От своя страна Доналд Тръмп предупреди своя съперник в президентските избори

да не твърди, че е победил, докато продължават съдебните процедури, оспорващи изборните процедури и резултата, предаде ДПА.

"Джо Байдън не трябва неправомерно да претендира, че вече е избран за президент, - написа Тръмп в Туитър. - Аз също мога да предявя такава претенция. Юридическият процес едва сега започва".

Joe Biden should not wrongfully claim the office of the President. I could make that claim also. Legal proceedings are just now beginning! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2020

Президентът не изключи, че в резултат на заведените от републиканците съдебни дела ще си върне лидерските позиции в изборите в редица щати.

"Аз имах толкова голяма преднина във всички тези щати вечерта на изборния ден, а после тази преднина загадъчно изчезна след няколко дни. Възможно е тази преднина да бъде възстановена с оглед на развитието на започнатите от нас съдебни процеси", написа Тръмп, цитиран от ТАСС.

В същото време Върховният съд на САЩ нареди бюлетините,

постъпили по пощата в Пенсилвания след деня на изборите, да се броят отделно до второ нареждане.

Върховният съд на САЩ, по искане на Републиканската партия, постанови всички бюлетини, пристигнали по пощата в избирателните секции в щата Пенсилвания след изборния ден - 3 ноември, да се броят отделно, предаде Асошиейтед прес.

#SCOTUS orders county boards in Pennsylvania to segregate mail-in ballots received after 8 pm on Election Day. pic.twitter.com/Ias570QMbf — Kimberly Robinson (@KimberlyRobinsn) November 7, 2020

Решението е взето лично от съдия Самюъл Алито, който отговаря за спешните искове от Пенсилвания. Той мотивира решението си отчасти с твърдението на републиканците, че те не могат да бъдат сигурни дали изборните служители на място спазват указанието на щатския държавния секретар Кати Буквар, която е демократ, "пощенските" бюлетини да бъдат "сегрегирани", т.е. държани и смятани отделно.

В постановлението на Върховния съд се дава указание на местните избирателни комисии в щата, докато въпросът не бъде разгледан от пълния състав на съда, да изпълнят изискването "всички бюлетини, получени по пощата след 8 ч. вечерта на 3 ноември, ако бъдат броени, да се броят отделно".

По-рано главният щатски съд разреши да се броят всички бюлетини, получени по пощата до 3 дни след изборите, и Върховният съд отказа да блокира това решение, въпреки възраженията на републиканците, отбелязва АП.

В момента кандидатът на демократите Джо Байдън изпреварва президента Доналд Тръмп с около 28 000 гласа в Пенсилвания и броенето продължава. Именно бюлетините, получени по пощата, преобърнаха резултата, след като първоначално Тръмп водеше с над 600 000 хиляди гласа въз основа на бюлетините, подадени в самия изборен ден.

Общо пет американски щата не са обявили резултатите от президентската надпревара

В най-големия щат от тези щати - Пенсилвания, преднината на демократа Байдън постепенно нараства, след като той успя да преобърне резултата, който отначало бе над 600 000 гласа за сегашния президент републиканец. В момента Байдън има там преднина от над 28 800 гласа, или половин процент, и тя все повече нараства. Досега са преброени около 96% от бюлетините, информира Ройтерс.

Според законодателството на щата, при разлика между двамата претенденти от половин процент от общия брой на подадените гласове или по-малко автоматично следва повторно броене. Вчера бе последният ден, до който Пенсилвания можеше да приема бюлетини, изпратени по пощата, ако са с клеймо от или преди изборния ден.

В Джорджия, след като също отне водачеството на Тръмп, сега Байдън има постепенно, но бавно растяща преднина от почти 4400 гласа, при преброени 99 на сто от бюлетините. Очаква се победителят там да има остане с минимална преднина, което също предопределя провеждането на повторно броене.

Аризона е единственият от тези щати, в които Тръмп бавно топи преднината на Байдън (49,6 срещу 48,7 процента). В момента тя възлиза на близо 29 900 гласа, но остава да бъдат преброени над 173 000 бюлетини. Мнозина наблюдатели се питат защо броенето там върви така мудно, но местните власти уверяват, че това е в интерес на прецизността.

В Невада Байдън постепенно също увеличава преднината си и в момента тя възлиза на над 22 600 гласа, или 1,8 процентни пункта.

В Северна Каролина води Тръмп с над 75 000 гласа, или 1,6 процента от подадените бюлетини, при 98 процента преброяване. Според местни служители пълен резултат там няма да има до идната седмица. Този щат разрешава бюлетини по пощата да постъпват до 12 ноември включително, ако са с клеймо от или преди изборния ден. Победата на Тръмп там се смята за сигурна.

До момента Байдън разполага с 253, а Тръмп - с 213 гласа в Избирателната колегия при необходими 270 за победа в президентските избори, по данни на агенция Ройтерс.

За Байдън победа в Пенсилвания с нейните 20 гласа в колегията би решила автоматично битката в негова полза, като той има и още печеливши комбинации. Задачата на Тръмп е много по-сложна. При очакваната негова победа в Северна Каролина, той задължително трябва да победи още в Пенсилвания, Джорджия и в поне още 1 от останалите два щата.

Изходът неминуемо ще бъде забавен и от предстоящите съдебни битки, които готвят Тръмп и републиканците, оспорващи процедурите и резултатите в поне няколко щата.

