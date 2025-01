В Капитолия арестуваха мъж с мачете и три ножа

П олицията на Капитолия арестува мъж, който се опита да влезе в посетителския център с мачете и три ножа.

Мотивът за действията на мъжа не е разкрит за момента, но арестът му е последният инцидент със сигурността в Капитолия в последните години, като най-забележителен е бунтът на 6 януари 2021 г. след изборите през 2020 г. По-рано през ноември бе арестуван друг мъж в посетителския център на Капитолия, който "миришел на гориво" и носел факла и сигнална ракета.

In D.C. Today:



The United States Capitol Police prevented a man from bringing a machete and three knives passed a screening checkpoint in the Capitol Visitor Center



44-year-old Mel J. Horne, of Washington, D.C., was arrested for multiple counts of Carrying a Dangerous Weapon pic.twitter.com/MkVugsK5Ea