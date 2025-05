Зеленски: Юни 2026 г. всички ние се надяваме, че няма да има повече война

П резидентът на Украйна Володимир Зеленски отговори на актуални въпроси на журналисти. По време на разговора той направи редица изказвания за ситуацията на фронта, плановете на Русия и как украинските войници предотвратяват изпълнението им.

* Видеото е архивно!

Президентът също така повдигна завесата около това дали и кога ще продължат преговорите с Русия и говори за ударите на Украйна срещу Русия, както и за ролята на САЩ за прекратяване на руско-украинската война. Той коментира и кога в Украйна може да настъпи мир. Основните изявления на Зеленски са обобщени от OBOZ.UA.

Зеленски предлага тристранна среща: Готов съм за формат Тръмп–Путин–аз

Ситуацията в Сумска област се изостри особено много, след като се появи информация, че Русия е успяла да завземе няколко селища в граничния регион. Не е изненадващо, че тази тема стана актуална на срещата между представители на медиите и Зеленски.

Коментирайки ситуацията в Сумската област, президентът на Украйна подчерта, че руснаците струпват над 50 000 войници в Сумската област. Те се намират в Курска област, където са съсредоточени "най-големите и силни“ войски на Русия, защото в Северна Украйна Кремъл се стреми да постигне една смела цел: да създаде "буферна зона" с дълбочина 10 км, както съобщи по-рано руският президент Владимир Путин.

"Но постигаме напредък в тази област. Днес, например, взехме осем пленници в района на Тьоткино. Току-що имах среща със (Александър) Сирски и с началника на Генералния щаб. Сирски заяви, че попълват обменния фонд. Това е много важно за нас. Ето защо ние действаме там, ние сме там. Разбира се, има подривни операции от страна на руснаците в Сумска област и там", коментира Зеленски.

Zelensky: “June 2026 – we all hope that there will be no more war.” pic.twitter.com/430Kvx7ZUz