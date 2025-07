Проучване: Човешките пениси се смаляват заради химическо замърсяване

С маляване на пенисите, спад на сперматозоидите и деформации в половите органи – това са само част от последиците от химическото замърсяване, които вече засягат репродуктивното здраве на хората в глобален мащаб. Според д-р Шана Суон, водещ изследовател по околната среда, човечеството е на прага на сериозна криза, която може да застраши способността ни да създаваме поколение, пише SkyNews.

В книгата си Count Down д-р Суон описва как вещества, използвани масово в индустрията и домакинството – най-вече фталати – влияят негативно върху хормоналния баланс и половото развитие, особено при мъжките бебета.

Вредата започва още в утробата

