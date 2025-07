Бивш съветник на влиятелен грузински олигарх е жестоко пребит в затвора

Б ивш съветник на влиятелния грузински милиардер Бидзина Иванишвили, чиито отношения днес са обтегнати, е бил пребит в затвора, предаде АФП, позовавайки се на лекари. Агенцията отбелязва, че случаят илюстрира борбата за власт между елитите в кавказката държава.

Георгий Бачиашвили е бивш ключов съюзник на Иванишвили - създател на управляващата партия „Грузинска мечта“ и който е възприеман за неофициален лидер на страната. 40-годишният Бачиашвили твърдеше през май, че е отвлечен в чужбина, насила върнат в страната и след това арестуван по заповед на бившия си шеф. Той избяга от Грузия през март и беше осъден задочно на 11 години затвор за незаконно придобиване и пране на пари.

🧵 1/ Former head of Bidzina Ivanishvili's co-investment fund, Giorgi Bachiashvili, accused by Ivanishvili of bitcoin embezzlement, says he was beaten in prison: pic.twitter.com/FnTgOwwYFX