Безредици в Капитолия, нахлуха привърженици на Тръмп

П ротестиращи привърженици на президента Доналд Тръмп нахлуха в Капитолия.

Гневни привърженици на президента щурмуваха сградата на Конгреса на САЩ като крещяха и развяваха американски знамена, принуждавайки полицията да затвори сградата. CNN съобщава, че жена е в критично състояние, след като е простреляна в гърдите на територията на Капитолия.

Конгресът прекрати дебатите по удостоверяването на победата на Джо Байдън, започна евакуация на сенаторите, а членовете на Камарата на представителите бяха предупредени от полицията да сложат противогази, след като в Ротондата бе използван сълзотворен газ.

BREAKING: Trump supporters storm into US Capitol building.



• Constitutionally mandated process for counting Electoral College votes suspended

• House chamber doors barricaded

• VP Pence ushered to secure locationhttps://t.co/hEdfQAz2W7



Live stream: https://t.co/sSH8cLIxUQ — NBC News (@NBCNews) January 6, 2021

Днес се провежда съвместното заседание на двете камари за одобряване на резултатите от президентските избори. Демонстрацията в подкрепа на Тръмп започна малко преди заседанието на Конгреса.

Vice President Mike Pence was swiftly ushered out of the Senate chamber after protesters supporting President Donald Trump breached the Capitol amid Congress' certification of President-elect Joe Biden's Electoral College victory https://t.co/TP2iRrIstz — POLITICO (@politico) January 6, 2021

Capitol Police have put the US Capitol Building on lockdown amid clashes between police and Trump supporters



Footage shows demonstrators swarming the Capitol Buildinghttps://t.co/Icnf1VfGsS pic.twitter.com/dnlVuRCDRD — BBC News (World) (@BBCWorld) January 6, 2021

Председателят на комисията по правилата на Камарата Джеймс Макгавърн от Масачузетс заяви пред събралите се конгресмени, впили поглед в телефоните си, че се очаква скоро Камарата да възобнови заседанието си.

Репортерите и другите хора извън залата бяха предупредени да заемат местата си и да не излизат.

JUST IN - Protesters are fighting with Secret Service and Capitol Police within the U.S. capitol.pic.twitter.com/ziveA5kBJ8 — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) January 6, 2021

Преди това протестиращи пробиха металните заграждения пред стълбището на Капитолия и бяха пресрещнати от полицаи в снаряжение за борба с безредици. Някои се опитаха да си пробият път през кордона от полицаи с щитове и полицаите употребиха лютив спрей, за да ги отблъснат.

Съобщава се, че полицията е решила да евакуира хора от две околни сгради, след като до тях са открити подозрителни пакети.

След съобщенията за нахлуване в Конгреса, Тръмп призова привържениците си да протестират мирно.

"Моля, подкрепете нашата полиция и правоприлагащите органи. Те наистина са на наша страна. Останете спокойни!", написа той в Twitter.

NOW: The scene inside the Capitol as mobs of Trump supporters breach building.



Story: https://t.co/zeM6H9PTaY pic.twitter.com/M8OYpcL5p8 — Complex (@Complex) January 6, 2021

Междувременно стана ясно, че кметът на Вашингтон Мюриел Баузър със заповед е наложил полицейски час в столицата до 6,00 ч. утре заради безредиците.

Never thought I’d see an attempted coup but here we are pic.twitter.com/Koeo4jhost — Jessica Valenti (@JessicaValenti) January 6, 2021

BREAKING: Trump supporters have breached the Capitol building, tearing down 4 layers of security fencing and are attempting to occupy the building — fighting federal police who are overrun



This is the craziest thing I’ve ever seen in my life. Thousands, police can’t stop them pic.twitter.com/VVdTUwV5YN — ELIJAH SCHAFFER (@ElijahSchaffer) January 6, 2021

По-рано днес американският президент Доналд Тръмп заяви пред група привърженици, че никога няма да признае поражението си на изборите през ноември в САЩ и все още се смята за победител, предадоха Ройтерс и ТАСС.

"Никога няма да се предадем, никога няма да признаем поражението. Това няма да се случи. Не трябва да признаваме поражение, когато става дума за кражба. Страната ни преживя достатъчно. Повече няма да търпим това", каза Тръмп в обръщение към "Похода за спасение на Америка" - многохилядна демонстрация на негови привърженици във Вашингтон.

"Ще спрем кражбата", заяви Тръмп на митинга, организиран в района на "Елипс парк" близо до Белия дом, като изрази увереност, че в проявата участват "стотици хиляди души", без да дава доказателства.

“Almost 75 million people voted for our campaign – the most of any incumbent President by far in the history of our country. 12 million more people than four years ago!” - @realDonaldTrump pic.twitter.com/XsDz1tdwiZ — Ronna McDaniel (@GOPChairwoman) January 6, 2021