Байдън връчи „Президентски медал на свободата“ на редица известни личности

П резидентът на САЩ Джо Байдън връчи престижния „Президентски медал на свободата“ на редица известни личности, предаде Франс прес.

На церемония в Белия дом американският президент удостои с най-високото гражданско отличие певеца и активист Боно, баскетболната легенда Меджик Джонсън, модната кралица Анна Уинтур, актьорите Дензъл Уошингтън и Майкъл Джей Фокс и модния дизайнер Ралф Лорън.

Back to the Future actor and Parkinson's campaigner Michael J Fox receives the Presidential Medal of Freedom from Joe Biden for his services. https://t.co/tytfZFgziZ



