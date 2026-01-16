Автобус се вряза в сграда в Сеул, има ранени

Д ва инцидента бяха регистрирани в столицата на Южна Корея - Сеул, предаде южнокорейската новинарска агенция "Йонхап".

Автобус се вряза в сграда, като няколко души бяха ранени. Един от тях е в тежко състояние, уточнява "Йонхап".

На кадри, излъчени по телевизия Уай Ти Ен (YTN) се вижда как предната част на автобуса се е забила в стъклена фасада на сграда през широк тротоар.

По-рано "Йонхап" съобщи за голям пожар в южния сеулски квартал Ганнам. 1258 огнеборци и служители на спешните служби са били мобилизирани, а 258 местни жители са били евакуирани, пояснява южнокорейската агенция.

Пожарът е избухнал около 5:00 ч. местно време тази сутрин (22:00 ч. българско време снощи). Изпепелени са домовете на 180 души, обявиха местните власти.