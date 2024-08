С поред ново проучване, изследващо изкуствения интелект, публикувано в списание PLOS One, големи езикови модели (LLM), като тези, с които работят чатботовете ChatGPT на OpenAI, Gemini на Google и Claude на Anthropic, са склонни да дават отговори, съответстващи на левите политически убеждения.

Дейвид Розадо от Политехническия университет в Отаго, Нова Зеландия, прилага 11 различни популярни теста за политическа ориентация, като ги кара да отговарят на въпроси. Всеки тест е бил прилаган по 10 пъти за всеки модел, за да се гарантира стабилността на резултатите, което означава, че учените са направили общо 2640 теста.

"Когато се прилагат тестове за политическа ориентация върху AI, отговорите на изкусвания интелект са склонни да бъдат класифицирани от тестовете като показващи леви политически предпочитания", казва Розадо, автор на изследването.

Ще оцелее ли човечеството под контрола на изкуствения интелект?

Не всички чатботове обаче показват либерални убеждения. Пет основополагащи модела от сериите GPT-3 и Llama 2, които са преминали през предварително обучение, не показват силни политически пристрастия. Въпреки това резултатите не бяха убедителни, тъй като отговорите, които те даваха, често нямаха връзка със зададените въпроси, което предполагаше, че те дават отговори на случаен принцип. "Необходимо е по-нататъшно изследване на базовите модели, за да се направят окончателни заключения", казва Розадо.

Констатациите на PLOS One са в противоречие с предишни изследвания, които показват, че платформи като X подкрепят десни възгледи. В случая с чатботовете повсеместното разпространение на изкуствения интелект може да означава, че всяка политическа пристрастност има огромно въздействие върху цялото общество.

👋 It's essential to understand that AI models, like all technology, are influenced by their creators and the data they are trained on. When it comes to politically charged questions, it's crucial to be aware of potential biases in AI models that lean le… https://t.co/ITvdO9JCHk