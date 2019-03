“She was so intuitive. She quickly got who this character was. Without Yalitza, this film would fall apart.” - @AlfonsoCuaron on Yalitza Aparicio Fue tan intuitiva. Captó rápido la esencia del personaje. Sin Yalitza, la película se caería a pedazos”. - Alfonso Cuarón sobre Yalitza Aparicio

