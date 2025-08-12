Пари

Ето колко е средната заплата през второто тримесечие на 2025 г.

Тя се увеличава спрямо първото тримесечие с 5,3%

12 август 2025, 12:37
Тя се увеличава спрямо първото тримесечие с 5,3%
Източник: iStock Photos/Getty Images

С редната брутна месечна работна заплата през второто тримесечие на 2025 г. e 2 572 лв. и се увеличава спрямо първото тримесечие на 2025 г. с 5,3 на сто, съобщи Националният статистически институт (НСИ).

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са:

  • "Образование" - с 21,2 на сто;
  • "Държавно управление" - със 17,9 на сто;
  • "Добивна промишленост" - с 8,5 на сто.

Това показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ).

Средната брутна месечна работна заплата за април 2025 г. е 2 588 лв., за май - 2 582 лв., и за юни - 2 547 лева. Справка в НСИ показва, че през същите месеци на 2024 г. тя е била съответно 2 303 лв., 2 310 лв. и 2 276 лева.

Спрямо второто тримесечие на 2024 г. средната заплата нараства с 12 на сто, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности:

  • "Образование" - с 19,1 на сто;
  • "Култура, спорт и развлечения" - със 17,7 на сто;
  • "Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване" - с 16 на сто.

Справка в НСИ сочи, че през второто тримесечие на 2024 г. средната заплата e била 2 296 лева и е нараснала спрямо предходното тримесечие с 4,5 на сто, а икономическите дейности с най-голямо увеличение на средното възнаграждение са били: "Държавно управление" - с 13,1 на сто, "Образование" - с 9,7 на сто, и "Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 9,2 на сто. На годишна база средната заплата е нараснала със 17,3 на сто и най-голямо e било увеличението й в: "Държавно управление" - с 29,7 на сто, "Други дейности" - с 26,6 на сто, "Хотелиерство и ресторантьорство" и "Образование" - с по 25,4 на сто.  

През второто тримесечие на 2025 г. спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства с 13,8 на сто, а в частния сектор - с 11,4 на сто.

Ножицата при възнагражденията

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите по трудово и служебно правоотношение през второто тримесечие на 2025 г.: "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - 5 551 лева; "Финансови и застрахователни дейности" - 3 763 лева; "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 3 592 лева.

Най-нископлатени са били наетите в: "Хотелиерство и ресторантьорство" - 1 581 лева; "Селско, горско и рибно стопанство" - 1 688 лева; "Други дейности" - 1 780 лева.

Заетост

Броят на наетите по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2025 г. се увеличава с 31 200, или с 1,3 на сто, спрямо края на март 2025 г., като достига 2,38 млн. В края на юни 2025 г. в сравнение с края на юни 2024 г. броят на наетите нараства с 36 200 или с 1,5 на сто. Справка в НСИ показва, че наетите към края на юни 2024 г. са били 2,35 млн., което е било с 1,2 на сто повече спрямо края на март 2024 г. В края на юни 2024 г. в сравнение с края на юни 2023 г. броят на наетите е нараснал с 15 600 или с 0,7 на сто. 

Източник: БТА/Екатерина Тотева      
нси средна заплата 2025 г.
