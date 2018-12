САЩ започнаха да изтеглят военните си сили от Сирия. Това заяви днес говорителят на Белия дом Сара Сандърс.

Сандърс поясни, че връщането на американските военни бележи нова фаза в кампанията срещу терористичната организация „Ислямска държава”.

„Победите над „Ислямска държава” в Сирия не означават край на глобалната антиджихадистка коалиция или на нейната кампания. Ние започнахме да връщаме американските военни у дома, тъй като преминаваме към нова фаза в тази кампания”, подчерта Сандърс.

Тя припомни, че преди пет години терористичната групировка е била „могъща и опасна сила в Близкия изток”, но САЩ са сложили край на нейната власт в региона. В момента на територията на Сирия има около 2000 американски войници.

„Победихме ИДИЛ в Сирия, което при моето президентство бе единствената причина да сме там”, обяви американският държавен глава Доналд Тръмп в „Туитър”.

We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency.