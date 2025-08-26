Малките неща

Зряла като смокиня

Смокините като плод, дърво и листо наистина са дълбоко символичен образ. Той преминава през цялата човешка история - от древната философия и религия, до съвременната литература и психология

Милена Златкова Милена Златкова

26 август 2025, 09:07
Зряла като смокиня
Източник: AI

Смокиня в Созопол.

И като Созопол.

И като Маркиз дьо Сад.

“С” като сладострастие.

Като скариди и миди.

Като сок, който намокря устните през зимата.

Като сочни терзания.

Като стриди. Строфи. И сърцевина.

Като салата с българско козе сирене и орехи.

Като аромати, които напомнят детство. А то е всичкото.

И като стрелките на часовника ми, които се подчиняват на други правила.

Седях на скалите в Созопол, гледах залеза и си мислех за удоволствието да срещна на едно и също място преживяванията и спомените от много години назад. Някога в този ресторант имаше 4 маси. Палачинките се приготвяха на терасата от много чевръста бабка. А сладкото от смокини тя правеше от дърветата, които ни пазеха сянка. Ходех там с една стара, софийска компания от хора, с които и до днес си говорим на един език. Харесваме една и съща музика, смеем се на едни и същи табели по прашните пътища, които ни водеха към Силистар. Когато Силистар беше рядък плаж. За него знаеха малцина. Но вълните му и сега се разбиват в пяна, от която би излязла Афродита.

Тази вечер на скалите си мислех, че само за мен има връзка между смокините и…сладострастието. Защото в онова време, за което споделям можех да си купя домашно приготвено сладко и после да вляза в лятното кино на Созопол, до старата галерия. И да гледам “Маркиз дьо Сад”.

Смокините като плод, дърво и листо наистина са дълбоко символичен образ. Той преминава през цялата човешка история - от древната философия и религия, до съвременната литература и психология. Свещен плод на богинята Деметра, по-късно питагорейците я считат за идеална храна за философи - хранителна, чиста и богата на живот!

Осъзнах, че съм възрастен човек, когато си поръчах сок от смокини през група във Фейсбук. За детето ми. Домашен сок, направен от листата на смокините. Изключително ароматен, специален и както се оказа - полезен. Между лятото и есента, майчинската грижа често ни носи малки „открития”. А целта е да заредим домовете си за зимата с полезни парченца плодове и зеленчуци. Бурканчета и малки бутилки опаковани в амбалажна хартия. Съдържанието е приготвила друга жена. По рецепти предадени в семейството.

Защо са полезни смокините:

Съдържат витамин А, С и К.

В-комплекс (В1, В2, В6 и фолиева киселина). Също и калий, калций, магнезий, желязо, мед, манган, антиоксиданти.

В 100 грама смокини се съдържат 74 kcal, 19 грама въглехидрати, 16 грама захари, 2,9 грама фибри, 0,75 грама белтъчини, 0,3 грама мазнини.

  • Подобряват храносмилането, защото са богати на фибри и регулират перисталтиката. Предотвратяват запек.
  • За здраво сърце. Защото калият спомага за регулиране на кръвното налягане. Фибрите и антиоксидантите намаляват “лошия” холестерол.
  • Укрепват костите, заради наличието на калций, магнезий и витамин К.
  • Подпомагат производството на червени кръвни клетки, заради наличието на желязо и мед.
  • Антиоксидантно и противовъзпалителни действие, забавят стареенето.
  • Подсилват имунната система благодарение на витамините и фитонутриентите.
  • Въпреки, че са сладки, подпомагат контрола на кръвната захар (в умерени количества), защото фибрите забавят усвояването на захарите.
  • Сушените смокини имат по-висока калорийна и захарна стойност, но и повече фибри и минерали.

!!! Внимание - смокините (особено сушените) са с високо съдържание на естествени захари. Да се консумират умерено от хора с диабет.

Съдържат оксалати - не се препоръчват в големи количества и при хора с бъбречни проблеми.

В голямо количество е възможно да подействат като слабително.

За консумация!

Какво да си приготвим?

Пресни или сушени, смокините да изключително вкусен, ароматен и полезен плод, който може да се използва в сладки и солени ястия.

  • Сладко
  • Конфитюр с орехи
  • Сок
  • Сироп
  • Ликьор
  • Ракия
  • Домашни енергийни барчета със смокини, ядки и мед
  • Смути с банани, смокини и кисело мляко

Дали ще си отворите бурканче със сладко за класическият символ на уют в зимните утрини? Палачинките!

Или, докато са пресни ще опитате да приготвите смокинов тарт с крема сирене или бадемов крем?

Запечени на фурна с орехи са идеални като самостоятелен десерт или към някое от любимите ви сирена. Стават бързо и са простичко, но елегантно решение за гости. С плътно червено вино и созополски залез за мен са преживяване, което събира спомените ми и куражът за бъдещето на едно място.

„С“ като Смокиня, Спомени и Созопол
10 снимки
Смокини Созопол Милена Златкова
Смокини Созопол Милена Златкова
Смокини Созопол Милена Златкова
Смокини Созопол Милена Златкова

Салата от печени смокини, любимо сирене, орехи и рукола, малко зехтин и балсамико - баланс между сладко, солено и горчиво.

И откритието ми това лято - риба на скара в смокинови листа! Лаврак или пъстърва - няма значение. Можете да добавите лимон, розмарин и всичко, което Ви допада.

Козметика с аромат на смокини

Продуктите с екстракт от смокини са много - душ-гелове, маски за лице, масла за тяло, сапуни, балсами за устни, маски за коса, серуми и специални продукти с анти-ейдж ефект. Смокините се използват в козметиката заради богатия си състав от витамини (В, С, Е, К), минерали (калий, магнезий, фосфор), антиоксиданти, полифеноли, омега киселини и фибри, които подхранват, хидратират, омекотяват и регенерират кожата, като същевременно се борят със свободните радикали и изравняват тена. Те се прилагат, когато кожата е суха, раздразнена, повехнала, страда от акне или обриви, или се нуждае от ексфолиация и подмладяване.

Защо смокините са полезни за кожата?

  • Имат антиоксидантно действие. Антиоксидантите и полифенолите в смокините помагат в борбата със свободните радикали, които увреждат клетките и водят до стареене на кожата. 
  • Овлажняват и омекотяват кожата. Омега киселините и богатият състав от витамини и минерали подхранват дълбоко кожата и я правят гладка, мека и еластична, като предотвратяват лющенето.
  • Регенерират и възстановяват. Плодовете имат възстановяващи свойства, които подпомагат регенерацията на кожата.
  • Противовъзпалителни свойства. Витамин К намалява зачервяването и подобрява тонуса на кожата, а маските със смокини са ефективни при обриви и акне.
  • Ексфолиация. Кората от смокиня може да се използва за нежно ексфолиране на кожата, като премахва мъртвите клетки.
  • Подмладяващ ефект. Комбинацията от всички тези свойства допринася за по-млад и сияен вид на кожата.

Мъжки и женски смокини. Видима и скрита символика - с това дърво/плод мнозина са създавали история:

Силвия Плат, Елиф Шафак, древните гърци и древните римляни (според легендата вълчицата е кърмила Ромул и Рем под смокиново дърво).

От времето на Адам и Ева до голите скулптори по времето на Ренесанса - идеята за свян и морални табута винаги носи някое смокиново листо за прикритие.

Дори при будистите го откриваме, но по друг начин - при тях смокинята е дърво на просветлението, под него Буда постига нирвана. Затова го считат за символ на вечност, медитация и духовна трансформация.

Да можеш да се съблечеш и да разголиш всяка клетка.

Да можеш да ликуваш без да ти пука за оценката.

Да отвориш сетивата си за простичката наслада. Която включва радост и тишина. Шум на морски вълни. Спомени от Созопол. Настояще. Сок от смокинови листа. Ресторант на скалите. Приятели от някога. Алпинисти, които разсмиват времето и го канят на танц, където то вече няма значение.

Умението да събереш някога със сега. Бъдещето, което идва с детски смях и уроците на леко проклетата червенокоса бабетка, която планирам да съм. За да разкажа за мастилницата на дядо ми. Да споделя “изгубеното време” на личности белязали историята ни. И да се моля, че крясъка на клетките ще чуе. И босите крачета на неговите деца ще тичат към времето, в което ни има всички.

Хората, спомените и усилията. Грижите да не се изгубим.

Да останем тук.

На плажа на живота.

На прага на смъртта.

Пред плюшените завеси в киното.

И до ръката, която ми подарява първата узряла, разпукнала се смокиня на лятото.

“С” като стъклата на френските прозорци, в които връхлетя пиян човек от компанията на плажа.

“С” като спомените на лятото, които събираме, за да оцелеем на прага на всичкото, което си мисли, че ни помита.

И не успява.

И този сезон.

“С” като симфония.

И като нежност.

Стрийптийз.

И сънища, в които оставям сандалите си на пясъка.

Като собственик на ресторант с голям гердан. Който произвежда виното си в Сандански.

Като саботаж на собствен бизнес.

Като художникът Симеон Спиридонов (роден през август) и неговия Дон Кихот.

“С” като септември, който предстои.

Като паметни пияндета от Мохитската ми компания.

“С” като узряла смокиня. 

За автора:

Източник: Личен архив

Милена Златкова, добре познатият глас от ефира на „Тройка на разсъмване“ по радио Витоша, стартира своята авторска рубрика „Малките неща“ на сайта Vesti.bg.

С над 25 години опит зад микрофона, тя остава близо до слушателите с човешките истории, личната позиция и отдадеността към редица социални каузи и инициативи.

Автентичният подход и чувствителност към важните детайли намират своето продължение в онлайн пространството.

„Малките неща“ поставя фокус върху човешките моменти, които често остават на заден план, но оформят начина, по който живеем. Това ще бъде мястото, където читателите ще намерят всичко, което съпътства ежедневието ни, от въпросите и колебанията до малките радости, от онова, което ни вълнува като потребители, до онова което остава с нас като хора.

Лирична и саркастична, но винаги искрена и провокативна, четете рубриката „Малките неща“ на Vesti.bg!

Автор: Милена Златкова
Последвайте ни

"Пирогов": 4-годишния Мартин, пометен от АТВ в Слънчев бряг, остава в кома

Зряла като смокиня

Зряла като смокиня

С викове

С викове "Убийци!": Протестиращи нахлуха в АГ-комплекса на болницата в Русе

БезГранично: Ръководство за модерния емигрант в Швейцария- цена на жилищата, транспорта и още нещо

БезГранично: Ръководство за модерния емигрант в Швейцария- цена на жилищата, транспорта и още нещо

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Как да се грижим за женското куче след раждането

Как да се грижим за женското куче след раждането

dogsandcats.bg
<p>Заплати в България: Готвач печели повече от медицинска сестра</p>
Ексклузивно

Заплати в България: Готвач печели повече от медицинска сестра

Преди 23 часа
<p>25 август: Градът на светлината отново засия: Париж е освободен</p>
Ексклузивно

25 август: Градът на светлината отново засия: Париж е освободен

Преди 1 ден
<p>„Мамо, не плачи“: Украински журналист е освободен след три години плен в Русия</p>
Ексклузивно

„Мамо, не плачи“: Украински журналист е освободен след три години плен в Русия

Преди 23 часа
От 12°до 30° в понеделник: Къде ще вали
Ексклузивно

От 12°до 30° в понеделник: Къде ще вали

Преди 1 ден

Виц на деня

Мъж към жена си: – Колко време ти трябва да се приготвиш? – Само пет минути! – Това е добре. – ...След като сиизм ия…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Разкриха причината за отлагането на десетия тестов полет на ракетата Starship</p>

Десетият тестов полет на ракетата Starship беше отложен заради лоши метеорологични условия

Технологии Преди 12 минути

Ракетата е по-висока от Статуята на свободата в Ню Йорк

Австралия експулсира иранския посланик

Австралия експулсира иранския посланик

Свят Преди 13 минути

Причината - участието на Техеран в две антисемитски атаки

Голям пожар на пристанището в Хамбург, има пострадали

Голям пожар на пристанището в Хамбург, има пострадали

Свят Преди 1 час

Стотици пожарникари са мобилизирани за гасенето на огъня

Тръмп иска затвор за горене на националния флаг на САЩ

Тръмп иска затвор за горене на националния флаг на САЩ

Свят Преди 1 час

Ако са замесени чужденци, при определени обстоятелства визата им също може да бъде отменена

<p>Днес е празник на верността и семейството. Имен ден имат...</p>

Днес е празник на верността и семейството. Имен ден имат...

Любопитно Преди 1 час

Вижте кой има повод да почерпи на този ден

След като клон падна и уби мъж в Пловдив: Съпругата на загиналия завежда дело

След като клон падна и уби мъж в Пловдив: Съпругата на загиналия завежда дело

България Преди 1 час

По случая беше отстранен директорът на Общинско предприятия „Градини и паркове”

Общият навик на Бил Гейтс и Леонардо да Винчи: Правете го 10 минути на ден и ще мислите ясно

Общият навик на Бил Гейтс и Леонардо да Винчи: Правете го 10 минути на ден и ще мислите ясно

Любопитно Преди 1 час

Леонардо да Винчи и Бил Гейтс споделят един ключов навик, прост, но невероятно ефективен

Министърът на регионалното развитие и АПИ проверяват строителството на АМ "Хемус"

Министърът на регионалното развитие и АПИ проверяват строителството на АМ "Хемус"

България Преди 2 часа

Най-късно до края на септември предстои да бъде пуснат в експлоатация лотът между пътен възел "Боаза" и пътен възел "Дерманци"

Рязка ескалация: Тръмп уволни един от седемте членове на борда на директорите

Рязка ескалация: Тръмп уволни един от седемте членове на борда на директорите

Свят Преди 2 часа

Той обвини Лиза Кук в злоупотреби и поиска по-ниски лихви

Откриват нова детска градина в Костинброд

Откриват нова детска градина в Костинброд

България Преди 2 часа

В нея са обособени шест групи – четири градински и две яслени, които ще приемат общо 128 деца

Малка шепа от тази закуска на ден може да забави стареенето

Малка шепа от тази закуска на ден може да забави стареенето

Любопитно Преди 2 часа

Звучи шантаво, но една лека закуска може да ви помогне да живеете по-дълго

xAI на Мъск поде съдебна битка срещу OpenAI и Apple

xAI на Мъск поде съдебна битка срещу OpenAI и Apple

Технологии Преди 2 часа

Мъск смята, че двете компании вредят на Grok и конкуренцията

Русия разполага стелт изтребители на фронтовата линия близо до Китай

Русия разполага стелт изтребители на фронтовата линия близо до Китай

Свят Преди 2 часа

Китай се превърна във втората страна след САЩ, която развива два вида стелт изтребители - J-20 и J-35A

„Български пощи“ преустановяват временно приемането на всички пратки за САЩ

„Български пощи“ преустановяват временно приемането на всички пратки за САЩ

България Преди 2 часа

Причината е в планираните промени от администрацията на страната, свързани с митническото обслужване на влизащите там пратки

26 август: Когато историята горя – Партийният дом в пламъци

26 август: Когато историята горя – Партийният дом в пламъци

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

<p>Очаква ни хладен вторник, но идва затопляне</p>

Очаква ни хладен вторник, но идва затопляне

България Преди 3 часа

​Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Всичко от днес

От мрежата

Каква е разликата между Коли и Шелти?

dogsandcats.bg

Основни разлики между мъжките и женските котки, които трябва да имаме предвид

dogsandcats.bg
1

Над 35 градуса в последните дни на август

sinoptik.bg
1

Заснеха рядък феномен в небето

sinoptik.bg

Скръбна вест за Райна Кабаиванска – оперната прима загуби своя съпруг

Edna.bg

6 храни, с които да прекаляваш без да надебеляваш

Edna.bg

Сексскандал разтърси Алкмаар преди реванша на Левски

Gong.bg

Най-красивата футболистка ще радва феновете в САЩ

Gong.bg

"Крещях да извадят детето ми": Говори една от ранените при тежката катастрофа край Севлиево

Nova.bg

Най-безопасните страни в света за 2025 г. (СНИМКИ)

Nova.bg