Отмъщението на Гершуин! Или просто ще минем на дюшеци!

Т иха неделна вечер, в която с удоволствие обмислях нова тема за “Малките неща”. “Опърлени крилца” е заглавието, което остана да говори в мен, след като с майка ми коментирахме израстването на децата. И неизбежните болезнени грешки, с които се учат на живот.

Да им спестяваме болката или да летят? Може ли и двете?

Явно ще е другия път.

През ум не ми минаваше, че в духа на войната между фамилиите в “Кръстникът” и на нас може да ни се наложи да “минем на дюшеци”.

Качвах се към спалнята с приятното усещане, че всичко съм изчистила и подредила и ще седна пред писалището на спокойствие. Влязох. Миришеше на котешка урина. Подуших в гардеробите - нищо. Чу се ясно: “Мяу”. Котаракът с работно име Гръм и официално Гершуин лежеше под леглото ми. И беше успял да напикае завивката на гаджето ми (не се обичат). Точно се чудех дали да се смея с глас или просто да пусна две перални, когато я вдигнах и видях, че в средата на матрака има огромно, кръгло петно. Демонстрациите на черно-бялото нещо, което пристигна у нас от вилната зона на Кърджали преди година, бяха минали границите на всичко. Особено за неделя вечер.

Прах матрак, обърнахме го наопаки, едва заспахме от миризмата.

И в понеделник след ефир потеглих по спешност към Перник.

В нормалния живот двойките се прегръщат влюбено, пробват весело матраците в магазина, кикотят се и излизат щастливи. С матрак.

С нас естествено не се получи така. В сайта на голяма верига за обзавеждане видях, че има сериозно намаление (“черен петък”) - от 1700лв цената на един страхотен матрак беше намалена на 700. В София нямаше наличност. Най-близкото място с точно една бройка беше Перник. Резервирах онлайн. Потвърдиха ми с имейл, че е готов и ме чака - опакован на руло, с размери 40х40х160, сложен в кашон.

В магазина си купихме протектор и две плъстени елфчета. Платихме матрака. закарах колата пред склада с бележка в ръка. Смъкнах седалките, вдигнах багажника и…чакахме 20 минути, докато се появи младежът, който връчва обемните поръчки. Пред нас двойка (мъж и жена) разбраха, че техните потвърдени пратки…не съществуват на територията на магазина!

“Май са ги продали на друг, отидете пак на касата”, каза младежът-склад. И отиде да търси нашия матрак. Останахме ние (с гаджето ми) и един мъж, който каза, че преди 4 години е работил точно на това място и явно нищо не се е променило. Младежът-склад излезе: “Ми той е разгънат, ще трябва да си поръчате транспорт. Отидете на касата”. Казах, че съм дошла от София след изрично уточнение, в какъв вид получаваме този матрак и няма да плащам транспорт от Перник до София. Той вдигна рамене: “Ми…да ви покажа матрака”? Оказа се не само разгънат в пълните си размери, но и опакован в плик с много лепенки и дупки - някой го беше купил и върнал в срок след проба (политиката на магазина дава това право за връщане на някои модели дори след 100-дневен тестов период). Отказахме се да го вземем. Върнаха ни парите.

Върнахме се в София.

Отново прах матрак.

Търсенето продължава…

Преди да минем на дюшеци…

Да потърсим заедно матрак?

Видове матраци и за кого са подходящи

Мемори пяна (Memory Foam)

Подходящ за:

Хора, които искат „обгръщащ“ комфорт - мемори пяната приема формата на тялото.

Хора, които спят настрани - намалява натиска в раменете и тазобедрените стави.

Хора с болки в кръста и гърба.

Двойки, при които партньорът се върти - не се усещат движенията през нощта.

Не е идеален за:

Хора, които се потят много (задържа топлина, освен ако няма охлаждаща пяна или гел).

Хора над 100-120 кг - може да потъват прекалено, ако плътността е ниска.

Латекс (натурален или синтетичен)

Подходящ за:

Хора, които искат еластична и дълготрайна опора, също и по-хладен матрак.

Тези, които предпочитат естествени материали (при 100% натурален латекс).

Хора с алергии - латексът е хипоалергенен, устойчив на прахови акари, плесени и бактерии.

Хора, които сменят позите, докато спят - лесно е да се завъртите.

Не е идеален за:

Хора, които искат „меко потъване“ и са чувствителни към по-твърда опора.

Покет пружини (индивидуално опаковани пружини)

Подходящ за:

Всякакви позиции на сън (в зависимост от слоя пяна отгоре).

По-тежки хора - дава стабилна опора.

Хора, които искат добър въздушен поток (пружините са най-дишащи).

Двойки - при качествени модели движението се предава по-малко.

Не е идеален за:

Любители на много мек матрак.

Хора, които искат напълно „безшумно усещане” (при евтини модели може да проскърца след години).

Хибридни матраци (комбинация от няколко различни технологии като пружини + пяна/латекс)

Подходящ за:

Хора, които искат баланс между опора и комфорт.

Болки в гърба (при добрите модели има отлична поддръжка на гръбнака).

Хора, които се потят.

Хора, които спят настрани, по-тежки са или сменят различни пози насън.

Не е идеален за:

Малки деца (по-твърди са).

Хора с много чувствителни стави - понякога хибридите са по-стегнати.

Твърди ортопедични матраци

Подходящ за:

Хора, които спят по гръб или по корем

по-тежки хора (95-120+ кг)

Хора с дискови хернии, стига матракът да държи правилно гръбнака.

Не е идеален за:

Странично спящи - повишава натиска в рамото и бедрото.

Леки хора (под 60–65 кг) - могат да усещат твърдост и болка.

Меки матраци

Подходящ за:

Леки хора (до 65 кг)

Странично спящи, които имат чувствителни стави.

Не е идеален за:

По-тежки хора.

Хора с болки в кръста (натрупва напрежение от липсата на опора).

Как правилно да пробвате матрак (в магазин или у дома)

Легнете поне за 10-15 минути! Сменяйте позите!

Не си мислете, че само ще “седнете за секунда“ - легнете в позицията, в която спите най-често.

Проверете подравняването на гръбнака

По гръб → ръката трябва да влиза леко под кръста, но не да има празнина.

На една страна → гръбнакът трябва да е в „права линия“.

Ако някой може да ви снима - още по-добре.

Оценете натиска

Ако спите на една страна:

раменете и тазобедрените стави не трябва да болят след няколко минути.

Ако спите по гръб:

не трябва да има „вдлъбнатина“ под кръста или да потъвате прекалено.

Проверете движенията

Помолете някого да седне до вас или да се премести - ако усещате силен отскок, матракът може да не е добър за двойки.

Преценете температурата

След 10 минути върху мемори пяната ще усетите дали ви е топло.

При пружини/латекс - трябва да е по-прохладно.

Тествайте ръбовете

Седнете на ръба - ако потъва много, матракът няма добра стабилност (важно е при двойки и възрастни хора).

Ако има период на тест у дома - използвайте го без да се притеснявате. Задължително с протектор!

Много магазини дават 30-100 дни пробен период - спете поне 2-3 седмици, преди да прецените окончателно. Специалистите твърдят, че дори и с най-подходящ за вас матрак ще ви трябва около месец и половина.

Звънете дори и да имате потвърждение онлайн! За да не ходите до Перник излишно.

Ако си изберете не прекалено твърд матрак, с мемори пяна - инструкциите са за минимум 48 часа в разгънато състояние у дома, без да спите на него. Предвидете време! И празно място на пода:)

Мислех, че този път ще е по-романтично. Съсипания от котарака матрак бях купувала, когато си нямах половинка.

Преди него пък ми подариха друг - бременна в седми месец бързах да оборудвам с нови неща, да отметна задачи преди бебето да се появи.

В момента любовните ми отношения се обясняват най-лесно с определението “все още гаджето ми”. Все още. Напикаването от котарака беше като черешка на тортата. Знаете - онези житейски периоди, когато виждаме очевидното, но все още ни боли да го приемем окончателно. И се зареждат ситуации, които сякаш крещят, че “дори и котката ти дава знаци”.

Но идиотската ми лоялност (важи за хора и предмети), “грижата за човечеството”, идеята да си тръгнем от една история по-пълноценни, да сме спокойни, че душата, която сме обичали ще продължи цяла, че е важно да приключим с уважение…

Всичко това допълва списъка с малки истории, които вярвам дават глътка въздух и размах да се справим с големите решения.

Опърлените крила носят опит и мъдрост на децата ни. При възрастните е друго.

Утре става една година, откакто Гершуин дойде на прага на зимата у нас. Показах му, че е добре дошъл. Много добре се справя.

Останалите вкъщи не съвсем.

Но на дюшеци няма да преминем:)

Какви са вашите “Малки истории”, които отварят прозорец към голямата картина на живота? Ще се радвам да споделите на milena.zlatkova@novaradiogroup.bg

