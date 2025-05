Водните полевки са почти изчезнали и брокат ще ги спаси

В продължение на десетилетия водните полевки бяха често срещани в Южен Уелс, но днес този застрашен вид вече е почти изчезнал в региона. Според Тръста за дивата природа те са останали само на няколко места, пише ВВС. Изправени пред все по-несигурно бъдеще, природозащитниците търсят нови начини да проследят и предпазят тези срамежливи животни – чрез брокат.

Иновативен подход с ядлив брокат

Инициативата Cymru за опазване на природата (INCC) се надява като предлагат на водните полевки нещо блестящо за ядене, да получи ценни улики за тяхното местоположение и навици в природата. Използваният брокат е ядлив и биоразградим – същият, като този, използван за украса на торти, като е преминал консултации с ветеринари, за да се гарантира, че не представлява опасност.

"Това е техника, която вече сме използвали за опазването на други видове – например язовци, като ги примамваме с фъстъци и специални пелети," обяснява Роб Пари, главен изпълнителен директор на INCC. "Просто адаптирахме мащаба към водните полевки и използваме брокат."

Как работи бляскавият експеримент?

New "Top Stories" post from BBC News: Water voles are almost extinct in Wales - could edible glitter save them? https://t.co/Yy53J66xo0