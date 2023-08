Нова теория: Първите хора в Европа вероятно са били унищожени от внезапно замръзване

П ървите хора в Европа, популация на архаичния човешки вид Homo erectus, вероятно били унищожени от „екстремно охлаждане“ случило се преди около милион години, установява ново проучване.

Europe's 1st humans were likely wiped out by a sudden freeze 1.1 million years ago https://t.co/KkFEr4OB0S — Live Science (@LiveScience) August 15, 2023

Изследователите предполагат, че неизвестният досега температурен спад съвпада с това, което се знае за човешкото обитаване на континента. Вкаменелости и каменни сечива показват, че Homo erectus пристигнал в Европа от Азия преди между 1,8 милиона и 1,4 милиона години, установили предишни изследвания, но те изглежда изчезнали в цяла Европа преди около 1,1 милиона години.

Следващото доказателство за архаични хора в Европа е от преди около 900 000 години.

The #hominin jawbone from Mala Balanica, Serbia, Middle Pleistocene in age, isn't a lot like Neanderthals, or modern humans. Or even Homo erectus. Some think that such specimens may document a second lineage in Europe when Neanderthals were evolving. https://t.co/Wmm6f7Uooz pic.twitter.com/lljcnDmEnV — John Hawks (@johnhawks) January 18, 2019

„Има дупка от 200 000 години“, каза главният автор на изследването Хронис Цедакис, палеоклиматолог от Университетския колеж в Лондон. Тази празнина съвпада като време с новооткритата фаза на охлаждане, през която Земята тогава преминавала, което предполага, че студът може да е прогонил или унищожил всички архаични хора, сочи новото проучване, публикувано в списание Science.

Океански доказателства

Изследователите откриха доказателства за охлаждането в ядра от морски седимент, взет от дъното на океана край бреговете на Португалия. Анализът на елементарни изотопи в останките от морски планктон, заедно с анализ на поленови зърна от наземна растителност, показват рязко охлаждане, случило се преди около 1,15 милиона години.

Yarımburgaz Cave is one of oldest settlements in the world with a history of 400,000 years. Cave has been granted status of a Grade I Archaeological-Natural Site.



Cave is one of settlements of Homo erectus, which spread from Africa to world, on way to Europe.



Istanbul - Turkey pic.twitter.com/nqJidNaFow — Archaeo - Histories (@archeohistories) May 24, 2022

Цедакис казва, че температурата на водата близо до Лисабон - която сега е средно около 21 градуса по Целзий - паднала до около 6 градуса по Целзий по времето, когато европейската суша преминавала през подобна студена фаза.

Изследователите също така установяват, че е имало продължителен приток на студена вода, започнал преди около 1,13 милиона години, който е дошъл от разтапянето на ледените покривки на Европа със затоплянето на континента.

„Нашата планета е преминавала през множество студени и топли фази и конвенционалните времеви графики предполагат, че ледниковият период е достигнал пика си преди около 900 000 години“, казва Цедакис.

„Въпреки че има предположения за още по-ранен студен период преди около 1,1 милиона години, досега не е имало ясни доказателства за това“, допълни той.

„Основната причина за охлаждането изглежда е била астрономическа: Юпитер повлиял гравитационно на орбитата на Земята и по онова време тя била приблизително кръгла - обстоятелство, свързано с други фази на охлаждане в климата на нашата планета“, обяснява Цедакис.

A roughly 300,000 year-old specimen mixes traits of Homo erectus and Denisovans. https://t.co/pdLaUzoqeu — Popular Science (@PopSci) August 12, 2023

„Периодът бил белязан и от значителен спад в нивото на парниковия газ въглероден диоксид в земната атмосфера, но дали това е била причината за охлаждането или следствие от него, учените все могат не могат да кажат“, казва той.

Голям студ

Новото изследване предоставя подробна реконструкция, проведена от съавтора на изследването Аксел Тимерман, учен по климата в Института за основни науки в Южна Корея, която разкрива, че екстремното охлаждане би направило Европа твърде студена за архаичните хора.

Студът би затруднил намирането на храна, тъй като много по-малко растения и животни, с които са се хранели, биха оцелели. Освен това самите архаични хора не са били пригодени за такъв студ.

The oldest known human remains in Europe date back to about 1.4 million years ago and were recovered from what is now Spain. They suggest that a species of early humans known as Homo erectus, which originated in Africa, had arrived in Europe via southwest Asia at that time. pic.twitter.com/L1f7ZUoAKp — Ashis Basu 🇨🇦 (@BasuAshis) August 11, 2023

Палеоантропологът Майкъл Петралия, директор на Австралийския център за човешка еволюция към университета Грифит в Бризбейн, казва, че новото изследване "звучи много смислено".

„Доказателствата от околната среда, изкопаемите и археологическите находки са единодушни около идеята за изоставяне на региона от ранните [човешки] популации и може би дори за тяхното изчезване“, казва той пред Live Science.

Петралия не е участвал в изследването, но отбеляза значението му по отношение на съвременните проучвания на изменението на климата.

„Това показва как климатичните промени имали дълбок ефект върху популациите на хоминините в миналото. Днес човечество отново е изправено пред екстремни метеорологични явления и промени в екосистемите“, предупреждава той.