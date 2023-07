Какво е Цербер и защо горещата вълна е кръстена на него?

Т ъй като екстремните горещини, предизвикани от антициклон в Южна Европа, достигат на места до 40°C, животозастрашаващите условия неофициално са наречени "Цербер" по името на триглавия страж на подземния свят.

В древногръцката митология Цербер е описан като триглаво (или понякога петдесетглаво) куче със змийска опашка, което стои на стража пред входа на подземния свят и поглъща онези, които се опитват да избягат - което според някои е подходящо за антициклона, който в момента заплашва части от Европа.

Forecasters say temperatures in Southern Europe could reach record highs as a heatwave continues.



Dubbed the ‘Cerberus heatwave’, Al Jazeera’s Rob McElwee explains where the name comes from and why the high temperatures are lasting so long ⤵️



