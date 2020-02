В този град учителите трудно разпознават учениците си

В един малък град в южния индийски щат Тамил Наду има необичайно явление, пишат от Би Би Си. Там живеят стотици двойки близнаци. Това явление все още не може да бъде обяснено от никого.

Жителите на града, някои от които са потомци на поколения близнаци, смятат, че причината е, защото са "благословени", но лекарите не са съгласни и търсят научно обоснование на този феномен.

A contribution for National Geographic. "Good things come together" Seeing Double in India’s Twin Town https://t.co/6kwAgY2LWU