Учен говори за жабите и се страхува от мълчанието им (ВИДЕО)

Г азейки през огряно от лунна светлина езерце на източното крайбрежие на Австралия и говорейки на жабите, Майкъл Махони отново се чувства като дете.

Седемдесетгодишният природозащитник и професор по биология в Австралийският университет в Нюкасъл, щата Нов Южен Уелс, е усвоил имитирането и разбирането на крякането и други жабешки звуци.

"Понякога забравяш, че трябва да работиш, защото просто искаш да се разговориш с жабите и да се позабавляваш", споделя Махони, цитиран от Ройтерс.

Professor Michael Mahony helped develop a method to preserve frog species by creating the first genome bank for Australian frogs, many of which are under threat by climate change, water pollution and habitat loss https://t.co/lCcH3xlJZw pic.twitter.com/nHsVTtgo8b