Трябва ли да опитате диетата на Доналд Тръмп?

В сичко, свързано с 47-ия президент на САЩ Доналд Тръмп, се превръща в новина - от вълната от изпълнителни заповеди след назначаването му до избора му на начин на живот. Високите му енергийни нива често карат хората да се чудят за ежедневната му диета и фитнес рутина. Но мнозина са озадачени от неговата „уникална диета с периодично гладуване“, която завършва с изключително калорична вечеря. Два хамбургера от Макдоналдс, две рибни филета и малък шоколадов шейк, са любимата му вечеря от години. Той не е почитател на физическите упражнения, но обича да играе голф.

Нищо чудно, че много хора може би се замислят дали могат да се справят с тази диета и да повторят тези нива на енергия. Потребител на X попита чрез публикация:

Трябва ли да опитам диетата на Тръмп?

- без закуска

- малки закуски около обяд

- пиршество за вечеря

- 12 диетични безалкохолни на ден

- никакво кафе, никакъв алкохол

- никакви упражнения

Мнозина смятаха, че това е най-яката форма на „периодично гладуване“.

Размисли за фитнеса на Тръмп

„Той играе много голф, не бих казал, че няма упражнения...“, пише един потребител.

„Тръмп вероятно прави над 10 хил. крачки на ден“, предположи друг.

„Той изглежда много подвижен. Може би не тича, но вероятно е много на крак“, защити избора на Тръмп за начин на живот „без упражнения“ потребител.

