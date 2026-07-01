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Три тайни европейски курорта, където никога не става горещо

Европа се топи в жеги, но 3 дестинации могат да бъдат спасение. На север са Шетландските острови с арктическа прохлада. На юг, в Испания, град Тарифа предлага атлантически бриз, а в Пиренеите на френско-испанската граница ви очаква планински рай

1 юли 2026, 12:09
Три тайни европейски курорта, където никога не става горещо
Шетландски острови   
Източник: iStock

Е вропа продължава да понася екстремни горещи вълни, които превръщат дългоочакваните летни ваканции в истинско изпитание за издръжливост. Франция и Испания, традиционно сред любимите дестинации на туристите, отчитат температурни и исторически рекорди на жегата, като условията крият рискове за здравето. Daily Express обяснява кои по-прохладни дестинации препоръчват експертите за пътешественици, които искат да избегнат жегата.

"Хладна ваканция" - нова тенденция сред туристите от Европа и САЩ

Туристическият експерт Саймън Калдер сподели три неочаквани европейски дестинации, където пътуващите могат да избягат от топлинния купол и да се насладят на комфортен климат.

Шетландски острови: Порив от Арктика

Ако искате напълно да избегнете жегата, експертът препоръчва най-простата стратегия: насочете се на север. Шотландия предлага изобилие от възможности с хладно време, но истинското бижу са Шетландските острови.

Това е най-северният архипелаг в Обединеното кралство, разположен приблизително на същата географска ширина като Осло, Стокхолм и Хелзинки — на около две трети от пътя до Северния полюс.

Рекордни жеги обхванаха Европа още преди началото на лятото

Средата на лятото е най-доброто време за посещение на тези живописни острови, когато пътешествениците могат да преживеят уникалния природен феномен на среднощното слънце, продължаващо почти денонощно, докато се наслаждават на освежаващо хладно и комфортно време.

Тарифа: Спасителен микроклимат в Южна Испания

За тези, които все още мечтаят за южно бягство, но искат да избегнат изгарящите температури, си струва да обмислят Тарифа. Този уникален град е разположен на брега на Гибралтарския проток и постоянно се охлажда от свежи атлантически бризове.

Благодарение на тази естествена климатична система, температурите в Тарифа са постоянно с 4–5 градуса по Целзий по-ниски, отколкото в популярни дестинации като Малага и Алмерия. Това е истински климатичен парадокс: намирате се само на кратко разстояние от Севиля, често наричана „тиганът на Европа“, докато същевременно се наслаждавате на приятно хладни условия.

Пиренеите: Планинско убежище на границата

За пътешествениците, които не искат да пропуснат чара на Франция и Испания, планинската верига на Пиренеите, която формира естествената граница между двете страни, предлага идеален компромис.

Стигането до там е изненадващо лесно. Посетителите могат да летят до летище Лурд и след това да продължат с влак или автобус в планината.

Саймън Калдер препоръчва престой в курортните и спа градчета на региона. Пиренеите предлагат изключителна местна кухня, зрелищни пейзажи, безброй пешеходни маршрути и, най-важното, гаранция за спасение от потискащите летни горещини.

Източник: РБК    
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