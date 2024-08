„Съдба и мрак": Разшифроваха пълните зловещи текстове на древните таблици за затъмнение

В проучване се съобщава, че надписите върху комплект от четири глинени плочки от древната близкоизточна цивилизация Вавилония най-накрая са напълно дешифрирани, хиляди години след създаването им.

Глинените плочки съдържат текст, написан на клинописно писмо - древна писменост, която обикновено се смята за най-старата позната система за писане, и представляват най-старите познати предсказания за лунно затъмнение от която и да е част на света, казва авторът на изследването Андрю Джордж пред Newsweek.

Разработена от древните шумери в Месопотамия, древен регион с център в днешен Ирак и околните райони, преди повече от 5000 години, клинописът не е самостоятелен език. Вместо това той е писменост, използвана за записване на няколко езика от древния Близък изток, предимно шумерски и акадски.

A 4000 year-old Cuneiform Lunar Eclipse Omen Tablets deciphered by scholars, these tablets that were discovered over a century ago in what is now Iraq. The four clay tablets describe lunar eclipses as omens of death, destruction and pestilence.



