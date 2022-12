Студент реши санкритска задача, неразрешена от векове

Г раматическа задача, която озадачава учените от пети век преди новата ера, е решена от студент от Кембриджкия университет и може да "революционизира изучаването на санскрит", съобщи професор, цитиран от ДПА.

27- годишният индийски докторант Риши Раджпопат е успял да декодира правило, преподавано от древноиндийския лингвист Панини, живял преди около 2500 години.

"I had a eureka moment at Cambridge!"



The world's greatest grammatical puzzle that had defeated scholars for centuries has been cracked by #Sanskrit PhD student @RishiRajpopat.



