Днес е денят „Бодхи“: Ето какво се прави на него

Д нешната дата в България обикновено свързваме с празника на студентите, но всъщност милиони хора по света днес отбелязват друг празник.

На 8 декември будистите отбелязват Деня на пробуждането.

Този празник отбелязва деня, в който Буда – Сидхарта Гаутама, получил просветление. Именно върху ученията на тази аскетична и мъдра личност се основава религията на будизма.

