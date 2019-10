Шпиони, тайни служби и красавица – това не е филм

Ж урналистът Надежда Узунова и изследователят на разработката „Балерината“ Пламен Петров вървят по стъпките на актрисата Дорина Илиева в „Темата на NOVA“

Тази неделя, 6 октомври, „Темата на NOVA“ ще представи на зрителите една изключителна история доближаваща се до сюжета на филм, в който главната героиня е актриса. История за едно момиче и един танц на живот и смърт с тайните служби по време на Студената война.

Случаят „Балерината“ в „Темата на NOVA“

Авторът Надежда Узунова повдига завесата зад малко познатата, но необикновена действителност на актрисата Дорина Илиева.

- Какво те грабна в историята на Дорина Илиева?

- Първо, това е случай, който доскоро е бил тотално неизвестен не просто за медиите, но и за изследователите. В него са замесени лица и събития, които всички познаваме от учебниците по история и политология. Но тук ги виждаме в една различна, бих казала – лична, светлина.

Самата Дорина е изключително харизматична – дъщеря на български дипломат и руска аристократка, момиче от сой, както се казва, и изключително артистична. А историята ѝ е изключително ценна, дори от научна гледна точка, защото няма много разкази от първо лице за това как Държавна сигурност е вербувала агенти в началните години на комунизма. От по-късните периоди има много свидетелства.

Надежда Узунова

- Кои черти от личността ѝ я правят толкова интересна?

- Дорина е изключително интелигентна и добре образована. Зрителите ще видят красотата ѝ, но се надявам да усетят и финеса ѝ. Освен това е много разкрепостена. Тя е в центъра на серия случки, които биха скандализирали всяко консервативно общество. А черешката на тортата е, че се е снимала в гола във филм през 1943 г., когато е само на 17 години. В никакъв случай не си представяйте нещо вулгарно, обаче. Просто филмът е смел за времето си, актрисата също.

- Защо животът ѝ прилича на филм?

- По стечение на обстоятелствата (зрителите на NOVA ще разберат как точно в неделя) тя е въвлечена в шпионско-любовна афера. Заради връзката си с един англичанин съдбата ѝ се оказва свързана с процеса срещу Никола Петков и в перипетиите около присъединяването на България към Обединените Нации. А българските и английските тайни служби искат да я използват едни срещу други.

- И финално… Защо Дорина ще развълнува зрителите?

- Според мен вълнуваща е всяка история за човек, който изиграва системата. Още повече, когато преди това е бил нейна жертва, защото Дорина преживява и физически, и психологически изтезания. Освен това е показателно как хора, които обществото и службите подценяват като вятърничави или „лесни мишени”, всъщност се оказват по-устойчиви и борбени от мнозина.

Основната поука е, че дори най-страшните и мощни организации понякога са безсилни точно срещу своите жертви, срещу тези, които най-плътно са притиснали до стената. Защото най-силният отпор обикновено идва от хора, които нямат какво да губят.

Още за многопластовата личност и комплексния свят на героинята в „Темата на NOVA“ разкрива човекът, открил тази повече от интересна история – културологът и изследовател на разработката „Балерината“ Пламен Петров.

- Какво ви накара да изследвате живота на Дорина Илиева?

- Нека преди всичко кажа, че това е общо начинание, в което, заедно с колежката ми Рамона Димова, с която работим вече пет години по случая, са привлечени много хора – историци, психолози, изкуствоведи, архивисти, графолози, литератори и др. Колкото до първата среща с тази история – това бе просто случайност. Почти като в трилър, една вечер през февруари 2014 г., когато непознат за мен господин ми подаде един дебел плик с думите: „Мисля, че Вие може да разкажете тази история подобаващо и честно. Вътре са координатите ми и ако Ви е интересно всичко това – обадете се“. Оставих плика настрани и се върнах към него едва след няколко седмици, когато изпадна от лавицата, на която го бях оставил. Така започна всичко. От един плик, в който беше сложен ръкописът „Where do you come from?“ на българката Дорина Илиева.

Това е нейният разказ от първо лице за пътя, който извървява – от раждането си в Италия, през смъртоносната хватка на българските тайни служби, до големите държавни признания, но не български. Когато изчетох ръкописа, подаден ми тайнствено от доц. д-р Никола Казански, не можех да повярвам, че всичко това е истина. Това е история, която задъхва. А с Рамона Димова винаги сме предпочитали да тичаме по изследователски трасета, които задъхват. Така започна всичко – като поднесено ни от случайността предизвикателство.

Рамона Димова и Пламен Петров Източник: Цветан Игнатовски

- Какво отличава „Балерината“ от останалите жени на нейното време?

- Случаят на Дорина Илиева, който в част от документите в Държавна сигурност е назован като разработка „Балерината“, е отличителен със своята многопластовност. Колкото до личността „Балерината“ – тя е дръзка, интелигентна, научила се да танцува не само в изисканите салони, но и в сложни обществено-политически ситуации. Танц, с чиито сложни стъпки, дори най-висше стоящи мъже, дори държавници и агенти на тайните служби не успяват да се справят, но Дорина го прави повече от добре. Просто защото това е сътвореният от нея самия танц.

- Защо е била удобна мишена на тайните служби?

Дорина Илиева има щастието, което в очите на мнозина е дар от съдбата, да израсне в семейството на един от ярките общественици – писател, издател и дипломат Ненчо Илиев от първата половина на миналия век. Но всичко това, което в царска България до 1944 г. ще е нейното най-голямо предимство, след политическите промени от септември 1944 г. ще се превърне в най-голямото бреме, както се случва и с множество други интелектуалци от периода

От друга страна Дорина е своеволна, бохем по сърце и най-важното на вид леконравна, в очите на някои – разгулна дори. Все факти, които привличат вниманието на Държавна сигурност, чиито сътрудници обаче не оценяват нещо много съществено – че тук става дума за жена, която в сравнение с много други свои съвременници е интелигентна и ловка, познаваща в детайли всички мъжки игри.

- Защо смятате историята ѝ за една от най-интересните в България?

- Защото това е от онези разкази за странностите на ума, които не са заключени в локалния исторически наратив, а тъкмо напротив – това е разказ от първо лице, в който се отразяват събития и факти разпознаваеми в много по-широк контекст. Историята на Дорина Илиева действително запълва бели полета в знанието ни за процеси, събития и личности свързани с българската история от 40-те години на миналия век. Спомените на тази жена са необикновени. Не само защото самата тя е необикновена, причудлива, авангардна в ходовете си, а защото успява да премине през обстоятелства, които от дистанцията на времето, за нас са станали непредставими. При това става дума за едно крехко същество, така фино на външен вид и в същото време емоционален титан, за който битката с живота е над всичко.

Но за всичко това предстои да разкажем през следващата година, когато ще издадем преводът на спомените на Дорина Илиева, снабдени с коментари върху множество от фактите, за които пише тя. И нещо по-интересно – подготвяме цикъл от изложби, в които ще разкрием, много други нюанси от този разказ. Така че голямото разкриване на случаят „Дорина Илиева“ – предстои.

