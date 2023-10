"Рогата" комета 3 пъти по-голяма от Еверест се насочва към Земята

С якаш нещата вече не изглеждат достатъчно апокалиптични, учените съобщиха, че "рогата" комета, три пъти по-голяма от Еверест, се е взривила и се движи към Земята.

Взривът е избухнал на 5 октомври от 12P/Pons-Brooks - криовулканична (или студена вулканична) комета, чийто диаметър е колосалните 30 км, или колкото малък град, съобщава Live Science. За справка, най-високата планина на Земята - Еверест, е висока около 9 км.

‘Devil’ comet 3 times bigger than Mount Everest explodes, now heading toward Earth https://t.co/AGTe8robwf pic.twitter.com/SsHJKCRt8x

Това е вторият път, в който този междузвезден леден куб изригва през последните четири месеца, като последното небесно събитие се случи през юли, съобщи Science Times.

Британската астрономическа асоциация, която следи отблизо 12P, се сети за тази експлозия, след като забеляза, че тя изглежда десетки пъти по-ярка поради светлината, отразена от комата - облакът от газ, заобикалящ центъра ѝ.

За непосветените, подобни изригвания се случват, когато голямо количество газ и лед се натрупва и изгаря като замразено кенче с кола, в резултат на което мразовитата вътрешност на кометата избухва от големите пукнатини, които се образуват в кората на ядрото.

В този случай арктическият взрив е предизвикал феномена на кометата да поникнат "рога" като някакъв междугалактически Велзевул. Учените също така сравняват сатанинската форма с космическия кораб "Хилядолетният сокол" от "Междузвездни войни", съобщи Архивът на космическото време.

Причината за рогата не е ясна, но експертите смятат, че тя може да се дължи на формата на ядрото на 12P - а ла междузвездна цедка за макарони.

"Двата "рога" може да са причинени от криовулканичен отдушник с особена форма и някакъв вид запушване, което води до изхвърляне на материал със странен модел на потока", каза Ричард Майлс от Британската астрономическа асоциация.

Въпреки зловещата траектория и форма на 12P, все още не е необходимо да се подготвяме за "Дълбок удар".

The position of 12P/Pons-Brooks is indicated by a ◯ pink circle. pic.twitter.com/TjeKLtzHn2