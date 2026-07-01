С лед месеци подготовка приключи първото Национално състезание по киберсигурност за ученици, организирано от ЛЕВ ИНС в рамките на инициативата „Пази важните неща“. В него се включиха над 70 училища от цялата страна, които разработиха проекти, свързани с дигиталната сигурност и ги представиха пред експертно жури. Разработките впечатлиха със своята практическа приложимост и задълбочен поглед върху едни от най-актуалните предизвикателства в дигиталната среда.

Съществен принос за успеха на инициативата имаха менторите - утвърдени специалисти от сферите на киберсигурността, информационните технологии и бизнеса, които подкрепяха отборите и споделяха ценен практически опит.

Експертно жури оцени проектите на учениците

Оценяването беше поверено на експертно жури в състав:

Сашка Бончева – председател на българския клон на Women4Cyber,

Явор Колев – директор „Информационни технологии и киберсигурност“ в ЛЕВ ИНС, и

д-р Христиан Даскалов – председател на Управителния съвет на ЕЦИХ „Тракия“.

Победители в Националното състезание по киберсигурност

След оспорвана надпревара и високо ниво на представените проекти, журито определи победителите в прогимназиалния и гимназиалния етап на състезанието.

Прогимназиален етап (IV – VII клас)

I място – ОУ „Панайот Волов“, гр. Варна – отбор „Cyber Divas“ с ръководител г-жа Мила Ботева-Желева

II място – СУ „Христо Ботев“, гр. Враца – отбор „Дигитални скаути“ с ръководител г-жа Диана Гергова

III място – VI ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Кюстендил с ръководител г-жа Биляна Йорданова

Източник: Лев Инс

Гимназиален етап (VIII – XII клас)

I място – ПГИТ „Д-р Иван Богоров“, гр. Варна – отбор „Root Force“ с ръководител г-жа Петрана Хаджитодева

II място – ФСГ „Васил Левски“, гр. Добрич – отбор „Нулево доверие“ с ръководител г-н Йонко Йовчев

III място – ПГ по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Пловдив – отбор „TravelShield“ с ръководител г-жа Доротея Димова

Церемония по награждаване

Освен призовите места, журито присъди и поощрителни награди на отбори, отличили се със силно представяне, оригинални идеи и креативен подход към поставените задачи.

По време на церемониите по награждаване отличените отбори получиха своите награди и поздравления за постигнатите резултати, а акцент беше поставен върху значението на знанията и уменията в областта на киберсигурността.

Значението на киберсигурността за младите хора

Състезанието се превърна в повод за разговор за бъдещето на дигиталната сигурност, необходимостта от ранно образование по темата и възможностите за професионално развитие на младите хора в технологичния сектор.

Партньори на Националното състезание по киберсигурност

Националното състезание по киберсигурност за ученици се реализира с информационната подкрепа на Министерството на образованието и науката и в партньорство с дирекция „Киберпрестъпност“ при ГДБОП – МВР, Българската асоциация по киберсигурност, Комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Cyber360 Academy, Women4Cyber – Bulgaria, ЕЦИХ „Тракия“ и УниБИТ.

За инициативата „Пази важните неща“

Националното състезание е част от социалната кампания на ЛЕВ ИНС „Пази важните неща“, насочена към изграждане на култура на превенция сред децата и младите хора. Кампанията обхваща теми като безопасността в интернет, здравето, финансовата грамотност и отговорното поведение, като всяка година поставя фокус върху различен обществено значим въпрос.

Източник: Лев Инс

„Пази детето“ – повече от две десетилетия превенция

Темата за киберсигурността е естествено продължение на дългогодишните усилия на компанията в областта на превенцията и безопасността. Вече повече от две десетилетия ЛЕВ ИНС развива социалната кампания „Пази детето“, посветена на пътната безопасност и отговорното поведение на пътя.

„Пази детето в интернет“ и резултатите до момента

В отговор на променящите се рискове пред младите хора, през последните години инициативата постави фокус и върху дигиталната среда чрез проекта „Пази детето в интернет“, който запознава ученици, родители и учители с основните онлайн заплахи.

В периода 2021 – 2025 г. кампанията достига до над 150 000 ученици, родители и учители в десетки населени места в България чрез образователни срещи, обучения и информационни инициативи, посветени на безопасното поведение в интернет, защитата на личните данни и разпознаването на онлайн заплахите.

Източник: Лев Инс

ЛЕВ ИНС продължава своята мисия да инвестира в киберсигурност и превенция

Интересът към инициативата и качеството на представените проекти доказаха, че темата за киберсигурността намира все по-силен отзвук сред младите хора в България. Чрез „Пази важните неща“ ЛЕВ ИНС продължава да инвестира в инициативи, които насърчават отговорното поведение, информирания избор и превенцията.