С последния пътнически полет на самолета Боинг-727 се затвори една цяла глава от историята на въздушния транспорт.

Полетът бе извършен на територията на Иран и бе документиран на живо от ирански журналист в Туитър.

Today, the world's last passenger carrying flight of a Boeing 727 took place in #Iran. Today evening, the last Boeing 727-288/Adv of Aseman Airlines with EP-ASB register logged its last flight from #Zahedan to #Tehran and was retired from service after 39 years of flight. pic.twitter.com/cJiTOVvjQr