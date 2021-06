Почина продуцентът и режисьор Джон Лангли

П родуцентът и режисьор Джон Лангли загина в офроуд състезание в Мексико, съобщи Асошиейтед прес.

Той беше на 78 години. Причината за смъртта е инфаркт.

Джон Лангли беше много запален по офроуд състезания и чест участник в тях.

John Langley, who created the long-running TV show “Cops” which helped usher in the reality TV era, died Saturday of an apparent heart attack in Baja, Mexico. He was 78 https://t.co/7VqLEPwYSt pic.twitter.com/lqDEZZnI6g