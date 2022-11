Откриха вкаменелости на огромна морска костенурка в Испания

В субтропичните морета, които са миели бреговете на архипелага, съставлявал Европа преди 83 милиона години, е живяла една от най-големите костенурки в историята. Древното влечуго с размерите на малък автомобил като "Мини Купър" смело е преодолявало опасните води, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

🐢 Scientists in Spain have uncovered fossils of one of the largest turtles on record. It was about 12 feet long, weighed a bit under two tons and lived during the Cretaceous Period https://t.co/5dkH0gCNrB pic.twitter.com/WlsK9xqUP1

Учени описват в публикация в сп. "Сайънтифик рипортс" откритите в североизточната част на Испания фосили на костенурка, наречена Leviathanochelys aenigmatica. Тя е била дълга около 3,7 метра, тежала е малко под два тона и е живяла през периода креда - последната глава от ерата на динозаврите. Това е най-голямата известна костенурка в Европа.

Съвременният гигант сред тези влечуги - кожестата костенурка, която може да достигне на дължина до два метра и е известна с маратонските си миграции, е като джудже в сравнение с древното влечуго. Leviathanochelys aenigmatica обаче отстъпва по размери на Архелон - най-голямата известна на науката костенурка, която е живяла преди около 70 милиона години и е била дълга приблизително 4,6 метра.

"Дължината на Leviathanochelys aenigmatica е била колкото на автомобил "Мини Купър", а на Архелон - колкото на "Тойота Корола"", казва палеонтологът и съавтор на изследването Алберт Селес от Каталунския институт по палеонтология, изследователски център, свързан с Автономния университета на Барселона.

Plying the subtropical seas that washed the coasts of the archipelago that made up Europe 83 million years ago was one of the largest turtles on record, a reptile the size of a small car - a Mini Cooper to be precise - that braved dangerous waters. https://t.co/7MJJRYZTZD