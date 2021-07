Оферта с уловка: Цяло село за 80 292 долара

У частък с площ 7,7 хектара в защитен залив от канадската страна на езерото Ери за 99 000 канадски долара (80 292 щатски долара) – звучи като добра сделка, нали?

Само че има уловка - той е изцяло под вода.

Lot in Ontario village for sale with small catch: It's under water https://t.co/NSPsisqyyr pic.twitter.com/6uNBU0Ayub

Затова, макар и кварталът да е с отлични отзиви като тих и удобен за автомобили, адрес няма.

"Имотът сега е под вода, но в бъдеще може да има безкрайни възможности. Бъдете креативни", пише в обявата, цитирана от Ройтерс.

@DrLisaTrentin It turns out that we have a Lost City of Atlantis: https://t.co/MeLiYPO9FI