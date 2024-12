Най-старата птица в света на 74 години снасe яйце

Д а бъдеш родител може да бъде трудно, дори за младите и енергични хора, но един възрастен албатрос е на път да премине през всичко това отново - на зрялата (и очевидно рекордна) възраст от 74 години.

Наречена Мъдрост, лайзенски албатрос, е една от милионите огромни морски птици, които всяка година се връщат на атола Мидуей, близо до Хаваите, за да гнездят.

Експерти по дивата природа твърдят, че от десетилетия тя прави това с един и същ партньор - птиците са известни като моногамни - и е снесла над 50 яйца през живота си.

Но партньорът ѝ не е виждан от години, а Мъдрост напоследък е започнала да флиртува с други мъжки.

При тазгодишното си посещение тя е снесла яйце, което новият ѝ партньор ѝ помага да измъти.

„Оптимистично сме настроени, че яйцето ще се излюпи“, казва Джонатан Плиснер, главен биолог в Националния резерват за диви животни Мидуей Атол.

Снимки и видеоклипове, предоставени от Службата за рибни ресурси и дива природа на САЩ, показват гордите бъдещи родители, които очевидно си говорят с яйцето, преди мъжкият да седне върху него.

Мъдростта е идентифицирана и маркирана, когато снася първото си яйце в убежището през 1956 г., когато е била поне на пет години - моментът, в който лайсанските албатроси достигат полова зрялост.

Това означава, че до края на месеца Мъдрост ще навърши поне 74 години, а може и да е с няколко години по-възрастна, което я прави най-старата известна дива птица в света.

'World's Oldest Bird' to Become a Mom Yet Again, Laying Egg at 74 https://t.co/u8RCec1jIX