Най-полезните мазнини за готвене

М азнините в менюто ни не трябва да надвишават 30% от дневния калориен прием, сочат препоръките на Световната здравна организация (СЗО). Това разбира се са средни стойности, тъй като всеки от нас има индивидуални нужди.

Когато става въпрос за избор на мазнина за готвене, възможностите са много. Всяко масло или олио има както различен аромат и вкус, така и различна точка на димене.

За да бъде изборът здравословен, е важно какво се случва с мазнината след термична обработка.

Трябва да имаме предвид дали ще използваме мазнината за салата, пържене или печене. Ако една мазнина е здравословна в суров вид, то при термична обработка това може да се промени драстично.

Вижте кои мазнини са най-полезни за салати, за пържене и печене:

НАЙ-ДОБРИТЕ МАЗНИНИ ЗА САЛАТИ

НАЙ-ДОБРИТЕ МАЗНИНИ ЗА ПЪРЖЕНЕ И ПЕЧЕНЕ

И още един лесен ориентир - мазнините с ниска точка на димене са по-подходящи за овкусяване на салати и ястия, след като са били приготвени. Мазнините с високатемпература на димене се препоръчват за пържене и печене.

Ето каква е точката на димене на различните мазнини:

Кокосово масло –до 177° C

Бадемово олио – до 220° C

Слънчогледово олио, нерафинирано – до 107° C

Слънчогледово олио, рафинирано – до 227° C

Ленено масло – до 107°C

Студено пресован зехтин –до 160°C

Студено пресован зехтин с ниска киселинност 207°C

Зехтин Virgin – до 216°C

Обикновено краве масло – до 177°C

Сусамово, нерафинирано – до 177°C

Сусамово масло 210°C

Масло от гроздови семена – до 216°C

Царевично, рафинирано масло 232°C

Царевично, нерафинирано масло – до 160°C

Свинска мас – до 180°C

