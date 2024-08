Отломки от сблъсък с астероид на НАСА може да се насочат към Земята

Н а 26 септември 2022 г. тестът на НАСА за пренасочване на двойни астероиди (DART) се сблъсква с Диморфос - малката луна, която обикаля около по-големия астероид Дидимос.

По този начин мисията успешно демонстрира предложената стратегия за отклоняване на потенциално опасни астероиди (PHAs) - метода на кинетичния удар.

До октомври 2026 г. мисията „Хера“ на ЕКА ще се срещне с двойната астероидна система и ще извърши подробно проучване на Диморфос след удара, за да гарантира, че този метод на планетарна защита може да бъде повторен в бъдеще.

Въпреки това, макар че кинетичният метод би могъл успешно да отклони астероидите, така че те да не застрашават Земята, той би могъл също така да създаде отломки, които да достигнат Земята и други небесни тела.

В неотдавнашно проучване международен екип от учени изследва как този тест за въздействие предоставя и възможност да се наблюдава как тези отломки биха могли един ден да достигнат Земята и Марс като метеори.

След като проведоха серия от динамични симулации, те стигнаха до заключението, че изхвърлените от астероида частици могат да достигнат Марс и системата Земя-Луна в рамките на едно десетилетие.

Изследователският екип е ръководен от д-р Елой Пеня-Асенсио, научен сътрудник в групата за изследване на астродинамиката на дълбокия Космос и технологиите (DART) в Политехническия институт в Милано.

Към него се присъединиха колеги от Автономния университет на Барселона, Института за космически науки (ICE-CSIS), част от Испанския национален съвет за научни изследвания, Каталунския институт за космически изследвания (IEEC) и Европейската космическа агенция (ЕКА).

NASA Asteroid Collision Debris May Be Headed Toward Earth https://t.co/yzOuYUidio