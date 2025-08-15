Морето, спасителите и ние!

А вгуст, но води в дълбокото! За да се слеем с морето, със себе си и…да избегнем мъртвото вълнение.

Водното спасяване има достойна история в България! И засяга не само туристите на морския плаж, а и хората пострадали от наводнения.

Лежим на пясъка и посрещаме слънцето с всяка клетка. Виждаме почернели тела и постовете на спасителите, от които се обхваща всичко - двойките решили да правят любов в морето, неумелите плувци, самоуверените плувци, компаниите, които решават да пийнат по още едно питие и да влязат в морето.

Какво се случва отвъд шамандурата и как можем да помогнем, ако някой се дави?

Гледайте ни с гост Борис Захариев - треньор по плуване, инструктор по водно спасяване и ръководител на Националния екип за действие при наводнения. Съавтор на книгата „Приятели с водата“🐳