Любов, блясък и разбити сърца: Историята на Тони Къртис и Джанет Лий

Т они Къртис и Джанет Лий бяха млади и влюбени, когато решиха да пренебрегнат предпазливостта и да се оженят. В продължение на десетилетие те бяха златната двойка на Холивуд. За съжаление, тази приказка нямаше щастлив край.

Началото на една филмова любов

Когато срещна Тони, Джанет вече беше голямо име – участвала във филми като „Малки жени“ и „Оная жена Форсайт“. Студиото рекламираше Тони като млад сърцеразбивач. Макар тийнейджърките да пищяха при вида му, той все още нямаше голям пробив. Но всичко това изгуби значение, когато двамата се запознаха на рекламно парти на RKO през 1950 г.

„Лицето ѝ беше изящно. Тя имаше невероятна фигура и в нея имаше някаква сладост, която намирах за изключително привлекателна. Просто ме съсипа да гледам тази жена“, пише Тони в автобиографията си.

А Джанет си спомня: „В един момент ме запознаха с един смайващо красив млад мъж – наистина красив – с черна, непокорна коса, големи чувствителни очи, обрамчени от дълги тъмни мигли, пълни устни и неустоима личност.“

Скоро след това си разменят телефони. Когато Тони ѝ звъни за първи път, той използва прочутото си превъплъщение в гласа на Кари Грант, за да я покани на среща. Джанет се усмихнала и отговорила, че вече има среща… с Тони Къртис.

Любов и ревност

Тони не бил единственият, който ухажвал Джанет – милиардерът Хауърд Хюз също бил запленен от нея. Но когато двамата актьори станали неразделни, Хюз разбрал, че е загубил битката.

„Връзката ни беше много гореща, много физическа в онези ранни години. Самото докосване и прегръдката бяха основна част от нея. И двамата се нуждаехме един от друг физически и бяхме идеална двойка“, споделя по-късно Тони.

Той се възхищавал на Джанет – по-образована, по-опитна в Холивуд. Но още тогава се появили първите проблеми. Тони болезнено ревнувал от всяка публикация, свързваща я с други актьори.

През 1951 г., докато студиото го притискало да сключи фиктивен брак с колежката си Пайпър Лори, Тони разбрал, че истинското му желание е да се ожени за Джанет. По време на промоционно турне ѝ предложил брак по телефона. Тя приела развълнувано. И двете студиа се опитали да ги разубедят, но без успех.

На 4 юни 1951 г. двойката се венчала на скромна церемония, а свидетел бил комикът Джери Луис. Скоро след това се нанесли в една и съща жилищна сграда с Елизабет Тейлър и заживели като новата златна двойка на Холивуд.

Възход и пропуквания

Сватбата им се превърнала в медиен феномен – интервюта, фотосесии и обожание от феновете. Това било особено полезно за кариерата на Тони, която тръгнала стремглаво нагоре. Двамата заедно блестели във филмите „Худини“ (1953) и „Черният щит на Фолуърт“ (1954).

Но зад кулисите напрежението растяло. Джанет се дразнела от липсата на обноски у Тони на официални събития, а той възприемал критиките ѝ като майчински упреци. Ревността му също ескалирала – Тони започнал да изневерява с актриси като Глория ДеХейвън и Натали Ууд, а често бил и гост на партитата на Хю Хефнър.

„Бях на 30 години, в разцвета на силите си… Красиви момичета с фантастични фигури постоянно се хвърляха върху мен“, признава по-късно Тони.

През 1956 г. се родила първата им дъщеря – Кели. Те опитвали да спасят брака си, но кариерите и характерите им се оказали пречка. Тони завиждал на ролите на Джанет, а тя усещала, че той се променя с нарастващата си слава и злоупотребата с наркотици след смъртта на баща му.

През 1958 г. дошло на бял свят второто им дете – бъдещата звезда Джейми Лий Къртис. По-късно тя самата ще нарече себе си „бебето, което не успя да спаси брака“.

Embed from Getty Images

Краят на златната двойка

През 1962 г., докато снимала „Манчжурският кандидат“, Джанет научила, че Тони е подал молба за развод. Причината била новата му любов – 17-годишната германска актриса Кристин Кауфман. Джанет била съкрушена и унизена.

Разводът бил уреден бързо в Мексико. Така приключила една от най-бляскавите любовни истории на Холивуд.

След развода

Тони скоро се оженил за Кристин, с която имал две дъщери, но бракът им се разпаднал през 1968 г. Последвали още четири брака. Синът му Никълъс умира от свръхдоза през 1994 г., а самият Тони преминава през рехабилитация. Накрая намира покой с последната си съпруга Джил. Умира през 2010 г., оставяйки цялото си наследство на нея, а децата му – изненадани и огорчени.

Животът на Джанет поел по-спокойна посока. Скоро след развода тя срещнала борсовия брокер Робърт Бранд. Двамата се оженили шест месеца по-късно и останали заедно до смъртта ѝ през 2004 г.

„Единствената тайна на нашия траен брак е правилното подреждане на приоритетите. Съпругът ми и децата ми винаги са били преди кариерата“, споделя Джанет.

Последните думи

„Бях отдаден и предан на Джанет, но в нейните очи тази златна светлина започна да избледнява. Разбрах, че какъвто и да бях, не бях достатъчен за нея. Това много ме нарани“, признава Тони.

А Джанет поставя всичко в перспектива: „Преживяхме прекрасно време заедно – вълнуващ и бляскав период в Холивуд. Случиха се много хубави неща, най-вече две красиви деца.“