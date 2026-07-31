Любопитно

Чудото на живота! Бебе се усмихва на ултразвук, чувайки гласа на баща си (ВИДЕО)

Бъдещи родители от Канада преживяха изключително емоционален момент по време на рутинен видеозон. На монитора ясно се вижда как бебето им се усмихва веднага след като чува баща си да му говори

Стела Христова Стела Христова

31 юли 2026, 10:25
Чудото на живота! Бебе се усмихва на ултразвук, чувайки гласа на баща си (ВИДЕО)
Източник: Getty Images

Б ъдещи родители от Канада преживяха незабравим и изключително трогателен момент по време на стандартен ултразвуков преглед, когато тяхното неродено бебе реагира по най-сладкия възможен начин на гласа на татко си.

Докато лекарят извършва прегледа, бъдещият баща се навежда над коремчето на партньорката си Лия Оливейра, целува го и нежно пита: „Добро утро. Честита събота! Гладна ли си?“.

В следващия момент на екрана на монитора се случва нещо невероятно — бебето прави ясна и широка усмивка в отговор на познатия глас. Кадърът веднага предизвиква радостни възклицания сред всички присъстващи в медицинския кабинет, пише PEOPLE.

  • Чиста емоция в един специален спомен

Сестрата на Лия успява да заснеме реакцията на бебето на видео, което по-късно се превърна в истинска сензация в социалните мрежи.

„Бях напълно обзета от емоции и веднага започнах да плача от щастие“, споделя бъдещата майка Лия Оливейра. Тя описва случката като „дълбок и ценен спомен“, който ще остане за цял живот.

„Изключително много се радвам, че този наш малък семеен момент успя да донесе малко слънце и позитивна енергия на толкова много хора по света“, допълва развълнуваната майка.

Редактор: Стела Христова
ултразвук бебе бременност усмивка бъдещи родители глас на баща трогателен момент семеен спомен
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Хибриден натиск над Европа: Какво се крие зад бомбените сигнали, които приземиха самолети

Хибриден натиск над Европа: Какво се крие зад бомбените сигнали, които приземиха самолети

Ръсел Бранд бе признат за виновен в изнасилване, изпратиха го директно в ареста

Ръсел Бранд бе признат за виновен в изнасилване, изпратиха го директно в ареста

Катастрофа с трамвай в центъра на София: Двама души са в болница

Катастрофа с трамвай в центъра на София: Двама души са в болница

Разбилият се самолет във Флорида се е разпаднал във въздуха: Отломка проби покрив и падна в кухня

Разбилият се самолет във Флорида се е разпаднал във въздуха: Отломка проби покрив и падна в кухня

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
ДВГ остава и след 2035 г., при това в доста голям мащаб

ДВГ остава и след 2035 г., при това в доста голям мащаб

carmarket.bg
Черно море и Ормузкият проток под обстрел: Как войните заплашват търговията и България
Ексклузивно

Черно море и Ормузкият проток под обстрел: Как войните заплашват търговията и България

Преди 2 дни
България във воден капан: Червен код в 5 области, опасни порои в цялата страна
Ексклузивно

България във воден капан: Червен код в 5 области, опасни порои в цялата страна

Преди 2 дни
Край на примирието: Русия и Украйна си размениха масирани удари
Ексклузивно

Край на примирието: Русия и Украйна си размениха масирани удари

Преди 2 дни
<p>Тръмп: Това са най-важните избори в живота ни</p>
Ексклузивно

Тръмп: Това са най-важните избори в живота ни

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Радан Кънев сезира ЕК за втория пенсионен стълб

Радан Кънев сезира ЕК за втория пенсионен стълб

Парите ни Преди 6 минути

Евродепутатът иска да разбере дали правителството е предлагало пред Брюксел вноската за втория стълб да бъде намалена наполовина в полза на НОИ – нещо, което премиерът и финансовият министър публично отричат

Бус на фенове на ЦСКА бе потрошен в Атина преди мача с "Панатинайкос"

Бус на фенове на ЦСКА бе потрошен в Атина преди мача с "Панатинайкос"

България Преди 13 минути

Неизвестни вандали са разбили страничното стъкло на превозното средство пред хотела на феновете и са задигнали техни документи и дрехи

ЕК изпрати забележки до България заради прекомерния дефицит

ЕК изпрати забележки до България заради прекомерния дефицит

България Преди 29 минути

От кореспонденцията между финансовото министерство и Брюксел става ясно, че въпреки усилията за свиване на разходите, те се отклоняват от евроизискванията

„Свобода на колела“

Изчезнали животински видове и интерактивни музеи в „Свобода на колела“

Любопитно Преди 34 минути

Мариана и Любо продължават да преоткриват България тази събота в 16:30 ч. по NOVA

Половината българи режат от храна и здраве заради скъпата енергия – един от най-високите дялове в ЕС

Половината българи режат от храна и здраве заради скъпата енергия – един от най-високите дялове в ЕС

Парите ни Преди 35 минути

Проучване на Европейската инвестиционна банка показва, че 74% от българите са усетили значителен удар върху покупателната си способност заради поскъпването на енергията при 60% средно за ЕС

ЕК преведе още 4,36 млрд. евро на Украйна

ЕК преведе още 4,36 млрд. евро на Украйна

Свят Преди 40 минути

От преведената днес сума 3,7 милиарда евро са за макрофинансова помощ за държавата, а 658 милиона евро са предназначени за закупуване на военно оборудване, съобщиха от Брюксел

<p>Украйна въоръжи наземен робот с огнехвъргачка - нова заплаха за руската пехота</p>

Украйна добави още една функция към наземните си роботи - руската пехота няма да е доволна

Свят Преди 44 минути

Машината е тествана от бойци на украинското военно разузнаване, но засега не са разкрити техническите ѝ характеристики и предназначението ѝ

Любомир Дацов

10% по-скъп петрол вдига цените у нас с до 0,9%: Кои отрасли поемат най-тежкия удар

Парите ни Преди 47 минути

Анализът на Любомир Дацов от Фискалния съвет показва, че при 30% поскъпване на петрола потребителските цени могат да се повишат с до 2,7%, а най-уязвим е износът

Кой поръчва в 23:00? Защо ресторантите вече не чакат работното време на доставчиците

Кой поръчва в 23:00? Защо ресторантите вече не чакат работното време на доставчиците

Любопитно Преди 55 минути

Какво разкриват данните за навиците на ресторантьорския бизнес ?

.

Световен рекорд: Съдия вдигна 53 червени картона в един мач в Бразилия

Любопитно Преди 59 минути

Мач от младежкото първенство завърши с исторически хаос, 43 изгонени футболисти и прекратяване на срещата заради заплахи и вандализъм

Висша мода, звезден блясък и дизайнерски бижута: Три луксозни български бранда идват на BEGE EXPO 2026

Висша мода, звезден блясък и дизайнерски бижута: Три луксозни български бранда идват на BEGE EXPO 2026

Любопитно Преди 1 час

FashionTV и три български дизайнерски бранда ще добавят стил и елегантност към най-голямото изложение на игралната индустрия на Балканите

DARA

DARA ще бъде специален гост на „Евровизия Азия 2026“ в Банкок

Любопитно Преди 1 час

Победителката в „Евровизия 2026“ DARA ще участва като специален гост на финала на първото азиатско издание на музикалния конкурс в Банкок на 14 ноември, където ще представи новото си парче Bad Idea пред фенове от 11 държави

<p>Руски хакери атакуваха хиляди смартфони и български военен сайт&nbsp;</p>

Мащабна руска кибератака срещу Android и iOS засегна и български военен сайт

България Преди 1 час

Руската хакерска група APT29 е използвала компрометирани уебсайтове и зловреден код за кражба на чувствителни данни от необновени мобилни устройства

Удар на Европейската прокуратура: Разбиха мрежа за ДДС измами с луксозни коли за 100 млн. евро

Удар на Европейската прокуратура: Разбиха мрежа за ДДС измами с луксозни коли за 100 млн. евро

България Преди 1 час

Мащабната операция обхвана 5 държави от ЕС, над 900 правоохранители, 13 арестувани и конфискувани имоти, автомобили и скъпи вещи

Starlink

Русия обединява усилия с Беларус за създаването на конкурент на Starlink. Какво означава това за балтийските държави?

Свят Преди 1 час

Проектът на „Бюро 1440“ цели да изгради независима руска система за сателитен интернет, която вече се използва при някои дронове в Украйна

Войната за ананаса: Уволниха италиански шеф, отказал да сложи плод върху пица

Войната за ананаса: Уволниха италиански шеф, отказал да сложи плод върху пица

Любопитно Преди 1 час

В момента готвачът е нает в друг италиански ресторант. Ананасът не фигурира в неговото меню

Всичко от днес

От мрежата

11 рошави породи кучета, които приличат на очарователни малки върколаци

dogsandcats.bg

Какво не знаем за породата Американско були, забранена във Великобритания

dogsandcats.bg
1

Обновиха пътеката в Драгоманското блато

sinoptik.bg
1

Бели врабчета летят из Воденската гора в Лудогорието

sinoptik.bg

Коледните подаръци, които помним с години - какво ги прави специални?

Edna.bg

Джеймс Нортън влиза в ролята на секси Дядо Коледа

Edna.bg

ЕК със забележки към България по бюджетния план за 2027

Nova.bg

Бомбени заплахи срещу три полета до София, изтребители ги ескортираха до летищата в столицата и в Пловдив

Nova.bg