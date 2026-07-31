Чудото на живота! Бебе се усмихва на ултразвук, чувайки гласа на баща си (ВИДЕО)

Б ъдещи родители от Канада преживяха незабравим и изключително трогателен момент по време на стандартен ултразвуков преглед, когато тяхното неродено бебе реагира по най-сладкия възможен начин на гласа на татко си.

Докато лекарят извършва прегледа, бъдещият баща се навежда над коремчето на партньорката си Лия Оливейра, целува го и нежно пита: „Добро утро. Честита събота! Гладна ли си?“.

В следващия момент на екрана на монитора се случва нещо невероятно — бебето прави ясна и широка усмивка в отговор на познатия глас. Кадърът веднага предизвиква радостни възклицания сред всички присъстващи в медицинския кабинет, пише PEOPLE.

Ultrason sırasında babasının sesine tepki veren bebeğin o anları görüntülendi. pic.twitter.com/3jSA1oVC4R — Kaynak Haber (@KaynakNews) July 27, 2026

Чиста емоция в един специален спомен

Сестрата на Лия успява да заснеме реакцията на бебето на видео, което по-късно се превърна в истинска сензация в социалните мрежи.

„Бях напълно обзета от емоции и веднага започнах да плача от щастие“, споделя бъдещата майка Лия Оливейра. Тя описва случката като „дълбок и ценен спомен“, който ще остане за цял живот.

„Изключително много се радвам, че този наш малък семеен момент успя да донесе малко слънце и позитивна енергия на толкова много хора по света“, допълва развълнуваната майка.