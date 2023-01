Кейт с призив към британците: Обръщайте повече внимание на децата си!

Б ританците трябва да обръщат повече внимание на потребностите, които имат децата на възраст под пет години за развитието си, призова в отворено писмо Кейт, съпругата на престолонаследника принц Уилям, цитирано от Ройтерс.

Принцесата на Уелс, каквато е официална ѝ титла, превърна проблема в една от основните си каузи. Преди две години тя създаде център, за да насочи вниманието към значимостта на първите пет години от живота.

Kate Middleton Announces the Exciting Next Chapter in Her Royal Work for Young Children https://t.co/1V4uYM65IP