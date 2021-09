Проучване: 7000 крачки на ден намаляват риска от преждевременна смърт

7000 крачки на ден в средна възраст може да поддържа артериите на човек здрави и да намали риска от преждевременна смърт с до 70%, сочи ново проучване.

Констатациите на изследователи от САЩ показват, че този по-нисък брой е достатъчен за защита срещу сериозни сърдечни усложнения - вместо обичайната препоръка от 10 000 крачки на ден.

Taking 7,000 steps a day during middle age can keep a person’s arteries healthy and reduce their risk of death by up to 70 percent, a new study concludes. https://t.co/CTlvkFO6gG