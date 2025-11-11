Създадено за eMAG

Как да организирате LEGO тухличките у дома

11 ноември 2025, 11:24
Как да организирате LEGO тухличките у дома
И мате фен на LEGO вкъщи? Усещате, че тухличките се разхождат свободно из жилището и ви чакат да ги настъпите? Или пък самите вие прекарвате часове наред в създаване на нови светове и макети и ви става все по-трудно да откриете парченцето, което ви е нужно? Вместо да си блъскате главата, предлагаме да използвате опита на поколенията любители преди нас и да се научите на най-добрия начин да организирате и съхранявате правилно голямата си колекция.

Историята на колекционера

Историята на колекциите на един истински LEGO любител обикновено изглежда еднакво.

В началото всеки има кутия с несортирани тухлички. Но конструкторите стават няколко и обикновено се започва със сортиране по комплекти.

С времето се осъзнава, че става все по-трудно да се намери парчето, което е необходимо, и се разделят по цветове.

След още няколко покупки в голямата кутия със ситни части е много сложно да се открие правилния размер и става наложително да се сортират по големина и вид. Но по-късно историята се повтаря и с цветовете…

В крайна сметка почти всеки стига до извода, че трябва да разполага с отделение за всеки вид и цвят. Но това са купища кутийки и ориентирането между тях става невъзможно.

Звучи ли ви невероятно да се намери решение? С малко логика и комбинативна мисъл ще се справим заедно.

1 ниво: по вид

Като начало, разделете LEGO на големи групи видове части. Например: тухли, плочки, основи, гладки, с наклон, със специална форма. Неопитните строители първо мислят за цвят, но всъщност е много по-лесно и първосигнално да различите червено и синьо в кутия с еднакви части, отколкото специфична форма в кутия с едноцветни елементи. Така че сортирането по групи е доста по-практично и ефективно.

2 ниво: по размер

Ако кутията с конкретен вид е станала огромна, вероятно ви е трудно да откриете и големината, и цвета на нужното парче. Време е да направите още едно деление.

Опитните LEGO строители ще ви препоръчат да направите разделение по големина – например с 2, 4, 6, 8 и т.н. шайбички, на 1 или 2 реда... Така ще трябва да претърсвате много по-малко тухлички, за да намерите бялата или зелената, която ви е нужна.

3 ниво: по цвят

Най-често срещаните части обикновено стават твърде много и в даден момент може да е много полезно да ги сортирате и по цвят. Това ще намали още повече времето за търсене и ще ви позволи да строите LEGO световете с повече удоволствие.

Кога е време за сортиране

LEGO предоставя много простор за въображението, но и малко математика никога не е излишна в конструирането. Така специалистите са изчислили кога какъв тип сортиране е подходящо да направите:

· По-малко от 3000 тухлички – тук не е нужно да категоризирате. Просто ги разпръснете по пода и се забавлявайте.

· Над 3000 части – сега можете да отделите категориите, но няма нужда да са повече от 10.

· Над 10 000 части – отделете най-често срещаните елементи в отделни кутии, а по-редките оставете накуп.

· Над 50 000 части – ако притежавате такава богата колекция, най-добре е да разделите и цветовете на най-многобройните елементи.

