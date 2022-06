Южна Корея се готви да изстреля ракета, която може да изведе сателит в Космоса

Ю жна Корея се готви да изстреля днес произведената в страната домашна космическа ракета Нури, при втори опит за извеждане на спътници в орбита - мисия от ключово значение за космическата програма на страната, съобщи агенция Йонхап.

Очаква се 200-тонната ракета Нури да излети към 16 ч. от космическия център Наро на южното крайбрежие на страната, съобщи Корейският институт за аерокосмически изследвания (КАРИ).

Първоначално беше планирано тристепенната ракета да бъде изстреляна миналия четвъртък, но проблем със сензор на резервоара наложи отлагане.

South Korea is set for a second test launch of its domestically produced Nuri space rocket, eight months after the first test successfully blasted off but failed to place a dummy satellite in orbit https://t.co/2EnCjSlGCQ pic.twitter.com/llyqgorWm0