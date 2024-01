„Възстановява се добре“: Мъск разкри подробности за пациента с имплантиран мозъчен чип

И лон Мъск каза, че Neuralink е имплантирал мозъчен чип в човек за първи път.

52-годишният технологичен предприемач сподели в X (известен преди като Twitter), че неидентифицираният пациент „се възстановява добре“, след като лицето „получи имплант“ в неделя.

„Първоначалните резултати показват обещаващо откриване на невронни пикове“, добави Мъск, който основа компанията през 2016 г. Мъск не предостави допълнителна информация относно състоянието на пациента или процедурата.

Чиповият имплант с четвърт размер има десетки малки нишковидни електроди. След това електродите се имплантират в самия мозък и предават електрически сигнали от неврони, според Wall Street Journal. Чипът е поставен в областта на мозъка, която контролира намерението за движение, съобщава Reuters.

Мъск сподели на X в понеделник вечерта, че стартиращата компания за мозъчни науки работи за създаването на първия си продукт „Telepathy“. Мъск по-рано обяви, че мозъчният имплант на Neuralink ще бъде озаглавен Link. Мъск не потвърди дали това са различни продукти или дали "Telepathy" е новото име на мозъчния имплант.

В последваща X публикация Мъск разкри, че продуктът ще позволи на хората да контролират телефони и компютри „само като си го помислят“.

„Първоначалните потребители ще бъдат тези, които са загубили контрол върху използването на крайниците си“, обясни Мъск. „Представете си, че Стивън Хокинг може да комуникира по-бързо от машинописка или аукционер. Това е целта.”

Мъск потвърди през 2022 г., че ще получи и свой собствен имплант Neuralink, според CNBC.

Тази процедура за имплантиране следва процедурата от юни 2023 г., проведена от конкурента на Neuralink, Precision Neuroscience, според CNBC.

Neuralink получи одобрение от Администрацията по храните и лекарствата за изследване върху хора през май 2023 г. След това Neuralink започна да набира участници през септември.

От създаването на Neuralink през 2016 г. компанията е изправена пред обвинения в нарушаване на Закона за хуманно отношение към животните. Но през декември 2022 г. Ройтерс съобщи, че Министерството на земеделието не е открило никакви нарушения, освен самоотчетен инцидент от 2019 г. Самодокладваният случай включва хирург, който използва неодобрен уплътнител, за да затвори дупки, пробити в черепа на маймуна.

През ноември четирима законодатели поискаха от Комисията по ценни книжа и борси на САЩ да разследва дали Мъск е извършил измама с ценни книжа, предаде Ройтерс. Твърди се, че Мъск е подвел инвеститорите относно безопасността на Neuralink поради докладите, че маймуните от експеримента с импланти са имали различни здравословни проблеми, като подуване на мозъка, гърчове и парализа.

По-рано този месец Ройтерс съобщи, че компанията е била глобена с 2480 долара за нарушаване на правилата на Министерството на транспорта на САЩ (DOT) относно движението на опасни материали и е открило, че опасните отпадъци са били неправилно опаковани.