германски учен отправи важно предупреждение

П овратната точка към необратимото глобално затопляне вероятно вече е прекрачена с нарастващи последици за планетата, предупреди германският учен, който ръководи най-голямата научна експедиция, проведена на Северния полюс, съобщи АФП, цитирана от БТА.

"След анализ на случващото се през следващите няколко години

ще можем да определим дали все още можем да спасим арктическия лед чрез опазване на климата, или вече сме преминали тази повратна точка за климатичната система", подчерта Маркус Рекс осем месеца, след като се завърна от едногодишна мисия в Арктика.

"One can ask if we haven't already stepped on this mine and already set off the beginning of the explosion."



