Дженифър Лопес отмени турнето си...или как силните жени се провалят

Д женифър Лопес отмени лятното си турне „This Is Me… Live“, за да прекара повече време със семейството си и е „искрена“ в решението си, обяви певицата в петък.

Дженифър си взема отпуск, за да бъде с децата, семейството и близките си приятели, гласи съобщението.

Новината не е пълна изненада, тъй като турнето беше осеяно със съобщения за слаби продажби на билети и много непродадени места.

Различни медийни съобщения казаха, че необходимостта от семейно време е нужно на певицата на фона на съобщенията, че тя и съпругът ѝ Бен Афлек се разделят.

Поради различни причини, една от най-големите истории в развлеченията тази година беше несигурното състояние на турнето „This Is Me… Now“ на Дженифър Лопес.

Турнето, обявено през февруари, дойде като част от “This Is Me… Now,” масивен, самопрославящ се и честно казано доста високомерен проект, който включва албум/турне/два филма, по същество за нея самата и нейното романтично събиране с актьора Бен Афлек.

Филмите се представиха сравнително добре, но не след дълго се прокрадна слух, че продажбите на билети за турнето са слаби, потвърдено от класациите на Ticketmaster - които, заедно с вътрешни доклади и слухове, наистина са единственият начин за повечето хора, за да видят как се продава едно турне.

Турнето беше отменено, за да може тя да прекара повече време със семейството и приятелите си. Не беше официално посочена причина за тази необходимост, но таблоидите бързо го свързаха със слуховете, че тя и Афлек се разделят.

„Не знаеше ли, че има семейство, когато правеше планове за турне?“, гласи един онлайн коментатор. „Тя е „разстроена“, защото не можа да продаде тези билети“, гласеше друг. „Семейството“ е лесен избор за лъжци“; „Още едно доказателство, че бракът й е рекламен трик“ и т.н.

И все пак онлайн отровата и омразата, които заобиколиха провала на това начинание, бяха епични по мащаб. Терминът schadenfreude — комбинация от немските съществителни Schaden, което означава „щета“ или „вреда“, и Freude, което означава „радост“, означава да изпитваш удоволствие от нещастието на другите. Обществото определено запазва най-лошото от отровата си за могъщи, успешни и талантливи жени.

Публично известно е, че правата на жените са подложени на яростни атаки, от Иран, Афганистан и Русия до Съединените щати. Но омразата не идва само от мъжете. В определен момент решаваме, че вече не харесваме публична личност, без наистина да знаем – или поне без съзнателно да мислим – защо.

Jennifer Lopez's This Is Me...Live tour has been canceled.



The news came via the singer's "On the JLo" blog and newsletter with a message that read: "I am completely heartsick and devastated about letting you down." https://t.co/l6oykXZSTD