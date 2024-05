„Вие знаете по-добре“: Дженифър Лопес отговори на слуховете за развод (ВИДЕО)

Д женифър Лопес не е особено разговорлива относно състоянието на връзката ѝ с Бен Афлек.

Певицата затвори устата на репортер, който я помоли да отговори на слуховете за развода по време на панел в Мексико Сити за предстоящия ѝ филм “Atlas” в сряда.

„Вие знаете по-добре“, отговори тя с кратка усмивка, според видео, публикувано в Instagram от акаунта на El Gordo y la Flaca.

Лопес беше на престурне за предстоящия си филм в Netflix на фона на слуховете, че тя и Афлек са се разделили.

По-рано тази седмица източник каза на Page Six, че Бен Афлек “е „дошъл на себе си“ и осъзнава, че бракът му с певицата е приключил.

Jennifer Lopez shuts down reporter asking about Ben Affleck divorce rumors: ‘You know better’ https://t.co/y95zTQHeFQ pic.twitter.com/xOx6QbyVoY