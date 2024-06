Дженифър Лопес и Бен Афлек "живеят отделно, но все още не са разделени"

И зточник заяви пред "Entertainment Tonight" в понеделник, че 54-годишната Лопес и 51-годишният Афлек "живеят отделно", но "все още не са официално разделени".

"На този етап те просто се занимават със собствените си неща", каза вътрешният източник пред изданието. "Те влязоха в отношенията си много оптимистично и смятаха, че нещата могат да се променят, но не се промениха."

През уикенда множество издания съобщиха, че двойката е обявила за продажба имението си в Бевърли Хилс, Калифорния, на стойност 60 млн. долара - само една година след закупуването на имота.

Докато според съобщенията Афлек е започнал да живее в къща в Брентууд в средата на май, Лопес също наскоро е започнала "да обикаля къщи и да пазарува за собствен дом", сподели вътрешният източник.

Той отбеляза, че Лопес се е "осланяла" на майка си, сестрите си Линда и Лесли Ан и 16-годишните близнаци Макс и Емме през този "преходен период".

Всъщност Дженифър дори е отменила турнето си "This Is Me... Live | The Greatest Hits", за да прекара време с "децата, семейството и близките си приятели".

Актьорът от "Арго", от своя страна, също разчита на близките си, за да премине през трудните моменти - включително на най-добрия си приятел и колега от "Добрият Уил Хънтинг" Мат Деймън.

"Бен е тъжен за всичко това, но е съсредоточен върху работата си, върху това да бъде страхотен баща и да се справя добре с родителските задължения с Дженифър Гарнър", казва източникът. Афлек има общи деца - Вайълет, на 18 г., Серафина, на 15 г., и Самюъл, на 12 г., с Гарнър.

"Той се е осланя на Мат Деймън и на близкия си приятелски кръг от мъже", продължава вътрешният източник. "Мат винаги е до Бен и го подкрепя."

Въпреки че се разделиха за известно време, Афлек и Лопес се срещнаха за около четири часа в дома си в Бевърли Хилс през уикенда.

Бен привидно се присъедини към съпругата си за вечеря в неделя, тъй като беше видян да пристига в дома в 17:00 ч. и да си тръгва около 21:00 ч. местно време.

Той обаче беше заснет да излиза от имота с черния си мерцедес без актрисата.

Лопес и Афлек закупиха къщата с площ 43 000 кв. м, която разполага със 17 спални и 30 бани, за 60,85 млн. долара през май 2023 г. Според TMZ те искат "около 65 млн. долара" за имението.

Въпреки че според съобщенията те се насочват към развод, съводещият на "E! News" Джъстин Силвестър разкри в предаването "Today with Hoda & Jenna" в понеделник, че наскоро е видял двойката на вечеря и те са изглеждали в добро настроение.

"Изглеждаха така, сякаш са щастливи в ресторанта. Бяха се отпуснали. Той беше в нормалната си замислена същност. Тя му говореше на ухо. Изглеждаха в добра форма", продължава той.

Въпреки че Силвестър заяви, че "подкрепя" двойката, може би вече е твърде късно, тъй като вътрешен източник по-рано каза пред Page Six, че Афлек вече е "дошъл на себе си" относно брака им.

"Ако имаше начин да се разведе веднага, той би го направил. Чувства се така, сякаш последните две години са били просто трескав сън, а сега вече се е вразумил и разбира, че това просто няма как да се получи", сподели източникът миналия месец.

Двойката, която отмени годежа си в началото на 2000 г., преди да се сдобри през 2021 г., се венча в Лас Вегас през юли 2022 г.

