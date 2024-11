Ким Кардашиян, Блейк Лайвли и други: Звездите на 2024 LACMA Art+Film Gala

Г алавечерята LACMA Art + Film, спонсорирана от Gucci, подкрепя кураторските програми на музея, изложбите, придобивките и други програми, които изследват пресечната точка на изкуството и киното.

All the Best-Dressed Celebrities at the 2024 LACMA Art + Film Gala https://t.co/BMtfitOgqN