На 17 януари - Антоновден, моят личен празник, със съпруга ми Ивайло Благовестов Батинков, получихме най-големия подарък в живота ни - първородният ни син! Роди се Благовест Ивайло Батинков: 3,600 кг, 53 см. Неописуема радост, щастие и гордост е това чудо, раждането на живот по естествен начин! Нормалното раждане стана възможно благодарение на нашият ангел, д-р Анна Чорбова, завеждащ отделение, която освен уникален професионалист е и прекрасен човек! Със съпругът ми, който беше неотлъчно до мен по време на раждането и ме подкрепяше безпрекословно, изказваме сърдечни благодарности, към целия екип на болница “Вита” за професионалната помощ и специално внимание на д-р Георги Симеонов, анестезиолог, както и на акушерките: Бойка Димитрова, Надя Първанова и д-р Илиева. Честитим професионалният празник - Бабинден, на всички, които помагат да се дари живот и апелирам: Нека да раждаме децата си естествено! Природата го е измислила съвършено, а и всичко е възможно и се случва по най-добрия начин, когато се довериш на правилните специалисти. Пожелавам на всеки това най-велико щастие! Бог ни благослови, с Блага Вест - Благовест, нека Св. Антоний го закриля! 👱🏻‍♀️👱🏻‍♂️👼🏻❤️👪✨👑

A post shared by Antonia Petrova Batinkova (@antonia_petrova_batinkova) on Jan 21, 2019 at 3:33am PST