Любопитно

24 ноември: Неразгаданата мистерия на похитителя, който изчезна с откупа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

24 ноември 2025, 06:33
24 ноември: Неразгаданата мистерия на похитителя, който изчезна с откупа
Източник: iStock/GettyImages

Н а 24 ноември 1971 г. се случва едно от най-загадъчните въздушни престъпления в историята на Съединените щати – отвличането на самолет от човек, който ще остане завинаги в легендите под името D.B. Cooper. Случай, който и половин век по-късно продължава да озадачава разследващите и да вдъхновява журналисти, криминалисти и любители на загадките.

Следобедът на 24 ноември 1971 г. започва като нормален ден за полет Northwest Orient Airlines 305 – кратък маршрут от Портланд, Орегон до Сиатъл, Вашингтон. Сред пътниците се качва мъж на около 40–50 години, облечен с тъмен костюм, вратовръзка и палто. Той се регистрира под името Дан Купът – име, което по-късно, след журналистическа грешка, ще стане известно като Ди Би Купър.

Малко след излитането мъжът подава бележка на една от стюардесите. „Имам бомба в куфара си“, казва ѝ спокойно. „Искам да седнете до мен“.

Преговори във въздуха – исканията на Купър

Купър отправя ясни и хладнокръвни искания към екипажа:

  • 200 000 долара в брой (днес това са около 1,3 милиона долара)
  • четири парашута
  • гориво за презареждане в Сиатъл
  • запазване на спокойствие сред пътниците

Пилотите незабавно известяват контрола на въздушното движение. Вместо паника, в салона настъпва странно спокойствие. Екипажът следва инструкциите, а ФБР започва организацията на откупа.

При кацането в Сиатъл пътниците са освободени невредими в замяна на парите и парашутите. Cooper остава на борда, заедно с част от екипажа, и нарежда самолетът да излети отново, насочвайки го към Мексико Сити.

По време на втория полет, при лошо време над планината Каскейдс, Ди Би Купър изпълнява своя смел и мистериозен план. Той отваря задната стълба на Boeing 727 и скача в нощта, носейки със себе си раницата с парите.

От този момент нататък… Купър сякаш изчезва от лицето на Земята.

Най-мащабното издирване в историята на ФБР

След скока започва огромна мащабна операция – търсене по въздух и земя, разследвания на всички пътници, на десетки подозирани лица и бивши парашутисти. И въпреки това нито следа от Купърr – няма тяло, няма оборудване, няма категорични доказателства.

Единственото материално доказателство се появява чак през 1980 г., когато момче намира пакет с 5800 долара от откупа край река Колумбия – частично погребан в пясъка. Това е първият и единствен път, когато част от парите са открити.

Теории, легенди и култов статус

С годините случаят се превръща в американска попкултурна легенда. Теориите са безброй:

  • Купър е загинал при скока
  • Купър е бил военен парашутист и е успял да избяга
  • Купър променя идентичността си и живее необезпокояван
  • Купър никога не е имал бомба

Десетки книги, документални филми и подкасти разказват историята. ФБР официално закрива разследването чак през 2016 г., признавайки, че шансът случаят да бъде решен е минимален.

Неразгаданото престъпление, което не престава да вълнува

И до днес отвличането, извършено от мистериозния мъж в костюм и с тъмни очила, остава единственото неразкрито въздушно пиратство в историята на САЩ. Случай, в който хладнокръвие, дързост и перфектно планиране се преплитат с пълната липса на отговори.

Ди Би Купър остава символ на модерната американска легенда – човекът, който буквално изчезва в облаците, оставяйки след себе си загадка, която и днес продължава да пленява въображението.

  • Сбогом на легендарния Фреди Меркюри

На този ден през 1991 г. светът на музиката губи една от най-блестящите, дръзки и необикновени личности в историята си – Фреди Меркюри. Фронтменът на Queen, човекът с глас, който можеше да завладява стадиони и да преминава през четири октави, умира на 45-годишна възраст, оставяйки след себе си легенда, каквато малцина успяват да създадат за цял живот.

Смъртта на Меркюри настъпва само ден след като той публично потвърждава слуховете, за които се говори от години – че живее с ХИВ/СПИН. В официалното си изявление, разпространено на 23 ноември 1991 г., той признава: „Дойде време да бъде направена публична изява, за да се сложи край на спекулациите“.

По това време здравето му вече е силно влошено. Последните месеци от живота си Фреди прекарва в дома си в Кенсингтън, Лондон, заобиколен от най-близките хора – партньора му Джим Хътън, личния му асистент Питър Фрийстоун и дългогодишната му приятелка Мери Остин.

На 24 ноември вечерта Фреди Меркюри умира от бронхопневмония, предизвикана от СПИН.

Шок и скръб в целия свят

Новината се разпространява мълниеносно. Медиите говорят за „края на една епоха“, а фенове от целия свят започват да носят цветя, писма и свещи пред дома на певеца. Queen губят не само фронтмен, а своята душа, творческа сила и неизчерпаема енергия.

Фреди Меркюри остава в историята като един от най-впечатляващите вокалисти на ХХ в. Способността му да контролира публиката е пословична – от легендарното му изпълнение на Live Aid през 1985 г. до последните записи, направени с Queen.

Сред най-големите му музикални следи остават „Bohemian Rhapsody“, „We Are the Champions“, „Somebody to Love“, „Don’t Stop Me Now“, „The Show Must Go On“ – вечни класики, изпълнени с неговата емоционална мощ.

След смъртта му членовете на Queen създават фондацията The Mercury Phoenix Trust, която днес е една от водещите организации в борбата със СПИН.

Човекът зад легендата

Въпреки сценичната си грандиозност, Фреди остава изненадващо скромен и затворен в личния си живот. Често повтаря: „Аз съм просто музикант, който пише песни и обича да забавлява хората“. Но за света той е много повече. Той е артист, който нарушава правилата, променя представите за музика и превръща всяко свое изпълнение в спектакъл.

Три десетилетия след смъртта му музиката на Фреди Меркюри продължава да живее. Той остава в съзнанието като човек, който не се страхува да бъде различен, да бъде себе си и да даде всичко от себе си на сцената.

На 24 ноември 1991 г. светът загуби Фреди Меркюри, но легендата му никога няма да умре. „Show must go on“ – и то наистина продължава.

Родени:

  • 1826 г. – роден е италианският писател Карло Колоди („Приключенията на Пинокио“)
  • 1864 г. – роден е френският художник Анри дьо Тулуз-Лотрек
  • 1954 г. – роден е босненският режисьор Емир Кустурица („Аризонска мечта“, „Ъндърграунд“, „Черна котка, бял котарак“)

Починали:

  • 1963 г. – умира атентаторът срещу Кенеди Лий Харви Осуалд
Ди Би Купър отвличане на самолет неразгадана мистерия ФБР Фреди Меркюри Queen музикална легенда ХИВ СПИН 24 ноември история на САЩ
Последвайте ни
След дъждовния уикенд: С какво време започва новата седмица

След дъждовния уикенд: С какво време започва новата седмица

Ще има ли мир в Украйна и при чии условия? Зеленски отива при Тръмп

Ще има ли мир в Украйна и при чии условия? Зеленски отива при Тръмп

Република Сръбска има нов президент - кой е Синиша Каран

Република Сръбска има нов президент - кой е Синиша Каран

Голям празник е днес! Имен ден имат жените с тези красиви имена

Голям празник е днес! Имен ден имат жените с тези красиви имена

Каква част от заплатата ни отива за осигуравки и данъци

Каква част от заплатата ни отива за осигуравки и данъци

pariteni.bg
Стандартен и Мини шнауцер – какви са разликите

Стандартен и Мини шнауцер – какви са разликите

dogsandcats.bg
Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID
Ексклузивно

Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID

Преди 1 ден
23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца
Ексклузивно

23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца

Преди 1 ден
Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг
Ексклузивно

Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг

Преди 1 ден
<p>Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)</p>
Ексклузивно

Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)

Преди 23 часа

Виц на деня

Полицай: -Защо колата ви се движи на зиг-заг? -Ами, изпих няколко чаши. -Това не е причина да давате на жена си да кара.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Важна информация за пътуващите! Променят движението по АМ „Хемус“

Важна информация за пътуващите! Променят движението по АМ „Хемус“

България Преди 11 минути

От АПИ апелират шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи

,

Ниска активност на изборите в Република Сръбска

Свят Преди 9 часа

На една от секциите е докладван случай, при който човек, който вече е гласувал, е участвал повторно в процеса

,

Началникът на щаба на "Хизбула" е убит при израелски удар в Бейрут

Свят Преди 10 часа

При удара са загинали най-малко четирима души, а 24 са ранени

,

Всяко шесто дете в България няма достъп до детски книги

България Преди 11 часа

Започва кампания в помощ на подрастващи в неравностойно положение

Макрон: Франция върви към доброволна военна служба

Макрон: Франция върви към доброволна военна служба

Свят Преди 11 часа

Франция преустанови наборната военна служба през 1997 г., по време на президентството на Жак Ширак.

Крум Зарков: Никой не е говорил с мен да се кандидатирам за президент

Крум Зарков: Никой не е говорил с мен да се кандидатирам за президент

България Преди 12 часа

„Такава покана не бих могъл да имам, защото не се вписвам и не мога да представлявам ръководството на БСП“ , заяви той

.

Верижна катастрофа в София: Един пострадал и голямо задръстване

България Преди 12 часа

Изпратени са екипи на Спешна помощ

,

7 души арестувани за разпространение на над 30 кг марихуана в Стара Загора

България Преди 13 часа

Полицейски операции на ОДМВР и ГДБОП разкриха мрежа за разпространение на наркотици в малки населени места

Напредък в Женева: Украйна одобри новия проект за прекратяване на войната

Напредък в Женева: Украйна одобри новия проект за прекратяване на войната

Свят Преди 13 часа

Разговорите в швейцарския град са част от усилията на Вашингтон да оформи „рамка“ за мирно споразумение

,

Нов протест срещу разширяването на платените зони за паркиране в София

България Преди 13 часа

Зам.-кметът по направление „Транспорт и градска мобилност“ Виктор Чаушев е провел среща с организаторите

Проверяват готовността на зимните ни курорти

Проверяват готовността на зимните ни курорти

България Преди 14 часа

Министерството на туризма проведе няколко работни срещи

Министерството за правителствена ефективност на САЩ бе разформировано

Министерството за правителствена ефективност на САЩ бе разформировано

Свят Преди 14 часа

Критици посочват, че инициативата, стартирала с голям шум, е донесла малко реални икономии

Тръмп: Киев не прояви благодарност относно предложения план за мир в Украйна

Тръмп: Киев не прояви благодарност относно предложения план за мир в Украйна

Свят Преди 14 часа

По думите му предложението на Вашингтон „не е окончателно”

Тежка катастрофа във Велинград: Трима са в болница, шофьор отказа проба за алкохол и дрога

Тежка катастрофа във Велинград: Трима са в болница, шофьор отказа проба за алкохол и дрога

България Преди 15 часа

Жена е с опасност за живота

Мерц е скептичен за плана на Тръмп за мир в Украйна

Мерц е скептичен за плана на Тръмп за мир в Украйна

Свят Преди 15 часа

Това каза той на срещата на Г-20 в Йоханесбург

,

Канада готова да поднови търговските преговори със САЩ, когато е "уместно"

Свят Преди 15 часа

Това заяви премиерът на Канада Марк Карни

Всичко от днес

От мрежата

Как да почистим правилно ушите на кучето си

dogsandcats.bg

5 признака, че котката ви е заразена с паразити

dogsandcats.bg
1

Седмицата започва със слънце и мъгли

sinoptik.bg
1

Астронавт засне полярното сияние

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 24 ноември, понеделник

Edna.bg

Седмичен хороскоп за 24-30 ноември: Седмицата носи промени, откровения и силни емоции за всички зодии

Edna.bg

Феноменален Лео Меси изведе Интер Маями до финал на Изток

Gong.bg

Ботев Враца приема Славия в интригуващ двубой

Gong.bg

Изпращаме ноември с дъждове, възможен e сняг за Никулден

Nova.bg

Почитаме Света Екатерина

Nova.bg