24 ноември: Неразгаданата мистерия на похитителя, който изчезна с откупа

Н а 24 ноември 1971 г. се случва едно от най-загадъчните въздушни престъпления в историята на Съединените щати – отвличането на самолет от човек, който ще остане завинаги в легендите под името D.B. Cooper. Случай, който и половин век по-късно продължава да озадачава разследващите и да вдъхновява журналисти, криминалисти и любители на загадките.

Следобедът на 24 ноември 1971 г. започва като нормален ден за полет Northwest Orient Airlines 305 – кратък маршрут от Портланд, Орегон до Сиатъл, Вашингтон. Сред пътниците се качва мъж на около 40–50 години, облечен с тъмен костюм, вратовръзка и палто. Той се регистрира под името Дан Купът – име, което по-късно, след журналистическа грешка, ще стане известно като Ди Би Купър.

Малко след излитането мъжът подава бележка на една от стюардесите. „Имам бомба в куфара си“, казва ѝ спокойно. „Искам да седнете до мен“.

Преговори във въздуха – исканията на Купър

Купър отправя ясни и хладнокръвни искания към екипажа:

200 000 долара в брой (днес това са около 1,3 милиона долара)

четири парашута

гориво за презареждане в Сиатъл

запазване на спокойствие сред пътниците

Пилотите незабавно известяват контрола на въздушното движение. Вместо паника, в салона настъпва странно спокойствие. Екипажът следва инструкциите, а ФБР започва организацията на откупа.

При кацането в Сиатъл пътниците са освободени невредими в замяна на парите и парашутите. Cooper остава на борда, заедно с част от екипажа, и нарежда самолетът да излети отново, насочвайки го към Мексико Сити.

По време на втория полет, при лошо време над планината Каскейдс, Ди Би Купър изпълнява своя смел и мистериозен план. Той отваря задната стълба на Boeing 727 и скача в нощта, носейки със себе си раницата с парите.

От този момент нататък… Купър сякаш изчезва от лицето на Земята.

Най-мащабното издирване в историята на ФБР

След скока започва огромна мащабна операция – търсене по въздух и земя, разследвания на всички пътници, на десетки подозирани лица и бивши парашутисти. И въпреки това нито следа от Купърr – няма тяло, няма оборудване, няма категорични доказателства.

Единственото материално доказателство се появява чак през 1980 г., когато момче намира пакет с 5800 долара от откупа край река Колумбия – частично погребан в пясъка. Това е първият и единствен път, когато част от парите са открити.

Теории, легенди и култов статус

С годините случаят се превръща в американска попкултурна легенда. Теориите са безброй:

Купър е загинал при скока

Купър е бил военен парашутист и е успял да избяга

Купър променя идентичността си и живее необезпокояван

Купър никога не е имал бомба

Десетки книги, документални филми и подкасти разказват историята. ФБР официално закрива разследването чак през 2016 г., признавайки, че шансът случаят да бъде решен е минимален.

Неразгаданото престъпление, което не престава да вълнува

И до днес отвличането, извършено от мистериозния мъж в костюм и с тъмни очила, остава единственото неразкрито въздушно пиратство в историята на САЩ. Случай, в който хладнокръвие, дързост и перфектно планиране се преплитат с пълната липса на отговори.

Ди Би Купър остава символ на модерната американска легенда – човекът, който буквално изчезва в облаците, оставяйки след себе си загадка, която и днес продължава да пленява въображението.

Сбогом на легендарния Фреди Меркюри

На този ден през 1991 г. светът на музиката губи една от най-блестящите, дръзки и необикновени личности в историята си – Фреди Меркюри. Фронтменът на Queen, човекът с глас, който можеше да завладява стадиони и да преминава през четири октави, умира на 45-годишна възраст, оставяйки след себе си легенда, каквато малцина успяват да създадат за цял живот.

Смъртта на Меркюри настъпва само ден след като той публично потвърждава слуховете, за които се говори от години – че живее с ХИВ/СПИН. В официалното си изявление, разпространено на 23 ноември 1991 г., той признава: „Дойде време да бъде направена публична изява, за да се сложи край на спекулациите“.

По това време здравето му вече е силно влошено. Последните месеци от живота си Фреди прекарва в дома си в Кенсингтън, Лондон, заобиколен от най-близките хора – партньора му Джим Хътън, личния му асистент Питър Фрийстоун и дългогодишната му приятелка Мери Остин.

На 24 ноември вечерта Фреди Меркюри умира от бронхопневмония, предизвикана от СПИН.

Шок и скръб в целия свят

Новината се разпространява мълниеносно. Медиите говорят за „края на една епоха“, а фенове от целия свят започват да носят цветя, писма и свещи пред дома на певеца. Queen губят не само фронтмен, а своята душа, творческа сила и неизчерпаема енергия.

Фреди Меркюри остава в историята като един от най-впечатляващите вокалисти на ХХ в. Способността му да контролира публиката е пословична – от легендарното му изпълнение на Live Aid през 1985 г. до последните записи, направени с Queen.

Сред най-големите му музикални следи остават „Bohemian Rhapsody“, „We Are the Champions“, „Somebody to Love“, „Don’t Stop Me Now“, „The Show Must Go On“ – вечни класики, изпълнени с неговата емоционална мощ.

След смъртта му членовете на Queen създават фондацията The Mercury Phoenix Trust, която днес е една от водещите организации в борбата със СПИН.

Човекът зад легендата

Въпреки сценичната си грандиозност, Фреди остава изненадващо скромен и затворен в личния си живот. Често повтаря: „Аз съм просто музикант, който пише песни и обича да забавлява хората“. Но за света той е много повече. Той е артист, който нарушава правилата, променя представите за музика и превръща всяко свое изпълнение в спектакъл.

Три десетилетия след смъртта му музиката на Фреди Меркюри продължава да живее. Той остава в съзнанието като човек, който не се страхува да бъде различен, да бъде себе си и да даде всичко от себе си на сцената.

На 24 ноември 1991 г. светът загуби Фреди Меркюри, но легендата му никога няма да умре. „Show must go on“ – и то наистина продължава.

Родени:

1826 г. – роден е италианският писател Карло Колоди („Приключенията на Пинокио“)

1864 г. – роден е френският художник Анри дьо Тулуз-Лотрек

1954 г. – роден е босненският режисьор Емир Кустурица („Аризонска мечта“, „Ъндърграунд“, „Черна котка, бял котарак“)

Починали: